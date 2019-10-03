Энергетика
RT на русскомOMV заявила о хорошем шансе согласовать с Данией «Северный поток — 2»
Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта «Северный поток — 2» видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство газопровода. Зеле выразил уверенность, что «необходимости обсуждать альтернативные маршруты для «Северного потока — 2» нет».
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Глава OMV заявил о хорошем шансе согласования «Северного потока-2» с Данией
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