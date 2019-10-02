Политика

Вести.RuВести.RuООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США

Организация Объединенных Наций изучает официальное письмо РФ о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
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ООН получила обращение от Москвы о невыдаче виз США российской делегации

РБК14:17

ООН примет меры из-за проблем с визами в США после рассмотрения запроса России

Коммерсантъ13:39

ООН примет меры по запросу России о визовых проблемах со стороны США

ТАСС12:40

ООН получила обращение от РФ по визовому скандалу с США

Московский Комсомолец12:53

ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США

RT на русском12:41

В ООН получили обращение России по поводу визовых проблем с США

Известия13:27

В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США

РИА Новости13:40
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Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 30 сентября в 12:42
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.
Коммерсантъ 02:32
Политика

Импорт российской электроэнергии возобновился на Украину

В сентябре Верховная Рада разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Российская газета 14:58
Футбол

«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
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Общество

Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника

ТАСС вчера в 10:11
Происшествия

Три грузовика столкнулись на МКАД

Три грузовика столкнулись на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), сообщает РЕН ТВ в среду, 2 октября.
Известия 16:24
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Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
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Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

Известия 05:26
Происшествия

Грузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье

Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.
REGNUM 16:18
Культура

Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»

Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru 14:48
Авто

Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения

Российские дилеры Toyota сегодня начинают прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартует на заводе в Санкт-Петербурге.
Автостат вчера в 01:25
Политика

Стало известно о срыве «больших планов» по взаимодействию США и России

Уходящий в отставку посол США в России Джон Хантсман рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», что у государств были большие планы по развитию двусторонних отношений, однако они сорвались из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Lenta.ru 17:55
Наука

Люди станут неуязвимыми к радиации

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили механизм работы белка Dsup, который был найден в тихоходках и способен защищать ДНК от радиации.
Lenta.ru 10:59
Общество

Гороскоп на октябрь: События почти не затронут сферу финансов

В результате, второй месяц осени будет исключительно эмоциональным, а происходящие события почти не затронут сферу финансов, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на astroscope.
YakutiaMedia.ru 30 сентября в 05:00
Политика

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.
РБК 17:01
Футбол

Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира

На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.
Парламентская газета 10:59
Авто

Начались продажи дешевого «паркетника» Renault Kwid

Как и предполагалось, обновленный Renault Kwid стал практически полной копией концептуального City K-ZE, показанного весной текущего года: на это указывают такой же передок (за исключением формы решетки радатора и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Тарантас Ньюс вчера в 16:09
Политика

Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.
РИА Новости 03:41
Общество

Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса

В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Политика

Песков опроверг отставку главы ФСИН Корниенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг отставку главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Life.ru 05:59
Экономика

Восемь иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT

Сразу 8 иностранных банков уже подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT.
Expert.ru 10:00
Авто

В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей

На Авто.ру появилось объявление о продаже бэтмобиля, точной копии машины из фильма «Бэтмен против Супермена».
Журнал Авто.ру 06:46
Политика

Меркель назвала последствия от подписания Киевом «формулы Штайнмайера»

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на Украине и подписание Киевом «формулы Штайнмайера», заявила, что предпосылок для снятия санкций с России пока нет, а в украинском урегулировании предстоит совершить еще много шагов.
Взгляд.ру 10:39
Политика

Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.
Газета.Ru 08:48
Политика

США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС

Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Кино

Первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби появился в Сети

Первый долгожданный трейлер супергеройского боевика «Хищные птицы» от DC Entertainment появился на YouTube.
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Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
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