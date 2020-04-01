Коронавирус
РосбалтООН может принять резолюцию о борьбе с коронавирусом
Генассамблея ООН может 2 апреля принять резолюцию, призывающую объединить усилия для борьбы с коронавирусом.
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Общество
Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти
В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Здоровье
В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса
Общество
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обратилась в полицию, обвинив мужа Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве, сообщает телеканал OE24.
Общество
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменяет более 50 поездов дальнего следования
Из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии вируса COVID-19 ОАО РЖД с 7 апреля отменяет 53 поезда дальнего следования.
Политика
Путин назначил врио губернатора Камчатки
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил на его место временно исполняющим обязанности Владимира Солодова, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Здоровье
Описали сценарий распространения коронавируса в РФ
Как сообщает МедиаПоток, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн отметил, что в настоящее время страна находится в начале распространения заболевания.
Общество
В Китае заявили, что пандемия коронавируса приблизила будущее
Профессор Института журналистики университета Чинхуа Жень Ян высказал своё мнение в статье для издания Хуаньцю шибао.
Армия и оружие
В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
Общество
Липчане отстаивают свое право на труд в условиях коронавируса
В Липецке четыре работника одного из детских сетевых гипермаркетов обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру с заявлениями о нарушении их прав со стороны работодателя.
Экономика
Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле
С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев вышел на новую работу
Общество
Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции
Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно
По данным источника, организация отправила 55 ассоциациям-членам УЕФА, а также клубам и лигам письмо, в котором настоятельно рекомендовала не завершать досрочно сезон.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате
Футбол
Футболист ЦСКА Бийол заявил, что недоволен своим положением в команде
Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол признался, что недоволен своим положением в команде из-за недостаточного игрового времени.
Шоу-бизнес
Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Общество
Пять городов Тверской области признаны комфортными для жизни
Пять городов Тверской области признаны городами с благоприятной для жизни средой.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 тысячи
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 4149.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.