Коронавирус

РосбалтРосбалтООН может принять резолюцию о борьбе с коронавирусом

Генассамблея ООН может 2 апреля принять резолюцию, призывающую объединить усилия для борьбы с коронавирусом.
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ГА ООН приняла резолюцию о солидарности в борьбе с COVID-19

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ГА ООН приняла резолюцию по «глобальной солидарности» против коронавируса

Взгляд.рувчера в 22:30

Генассамблея ООН призывает к сотрудничеству стран против COVID-19

РИА Новостивчера в 20:53

Генассамблея ООН призвала все страны к сотрудничеству против коронавируса

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Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН по борьбе с COVID19 — Кулеба

REGNUM01:46

Генассамблея ООН приняла резолюцию по объединению усилий в борьбе с пандемией

ТАССвчера в 19:01

ГА ООН приняла резолюцию о солидарности в борьбе с пандемией

Газета.Ruвчера в 19:16
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 05:16, Ашберн
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Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти

В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Piter.tv 04:42
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Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
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В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса

Известия вчера в 21:25
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обратилась в полицию, обвинив мужа Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве, сообщает телеканал OE24.
Газета.Ru 04:23
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Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 10:58
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В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
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МК-Спорт 04:36
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В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
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РЖД с 7 апреля отменяет более 50 поездов дальнего следования

Из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии вируса COVID-19 ОАО РЖД с 7 апреля отменяет 53 поезда дальнего следования.
Коммерсантъ 03:52
Политика

Путин назначил врио губернатора Камчатки

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил на его место временно исполняющим обязанности Владимира Солодова, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 04:55
Общество

Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Известия вчера в 12:56
Здоровье

Описали сценарий распространения коронавируса в РФ

Как сообщает МедиаПоток, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн отметил, что в настоящее время страна находится в начале распространения заболевания.
МедиаПоток 03:29
Общество

В Китае заявили, что пандемия коронавируса приблизила будущее

Профессор Института журналистики университета Чинхуа Жень Ян высказал своё мнение в статье для издания Хуаньцю шибао.
Ореанда-Новости 04:55
Экономика

Батурина вернула лидерство в списке богатейших женщин России

Коммерсантъ 04:48
Армия и оружие

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
RT на русском 05:01
Общество

Липчане отстаивают свое право на труд в условиях коронавируса

В Липецке четыре работника одного из детских сетевых гипермаркетов обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру с заявлениями о нарушении их прав со стороны работодателя.
ГТРК Липецк 04:05
Экономика

Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле

С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно.
РБК 05:06
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев вышел на новую работу

OvideO.ru 02:29
Общество

Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции

Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Известия вчера в 17:30
Футбол

УЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно

По данным источника, организация отправила 55 ассоциациям-членам УЕФА, а также клубам и лигам письмо, в котором настоятельно рекомендовала не завершать досрочно сезон.
Vprognoze.ru 04:08
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл вчера в 06:16
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

ТАСС вчера в 15:47
Футбол

Футболист ЦСКА Бийол заявил, что недоволен своим положением в команде

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол признался, что недоволен своим положением в команде из-за недостаточного игрового времени.
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Шоу-бизнес

Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
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Пять городов Тверской области признаны комфортными для жизни

Пять городов Тверской области признаны городами с благоприятной для жизни средой.
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 тысячи

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 4149.
Life.ru 03:30
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
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