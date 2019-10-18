Политика
ТК ЗвездаООН: невыдача виз США дипломатам сказывается на работе организации
Ситуация с невыдачей дипломатам виз США напрямую влияет на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке. Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация находится в постоянном контакте с властями принимающей страны, стараясь разрешить визовые проблемы.
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Ситуация с невыдачей США виз дипломатам напрямую влияет на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.ТАСС13:10
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