Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаООН: невыдача виз США дипломатам сказывается на работе организации

Ситуация с невыдачей дипломатам виз США напрямую влияет на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке. Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация находится в постоянном контакте с властями принимающей страны, стараясь разрешить визовые проблемы.
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ООН: невыдача виз США дипломатам влияет на возможность работы организации

Ситуация с невыдачей США виз дипломатам напрямую влияет на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.
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ООН: невыдача виз США дипломатам влияет на возможность работы организации

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