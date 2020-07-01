Коронавирус

МИР 24МИР 24ООН оценила потери мирового туризма от пандемии в более $3 трлн

Потери США при негативном сценарии составят 538 млрд долларов, или 3% ВВП, говорится в докладе. Ранее глава Ростуризма назвала сроки восстановления отрасли. По словам Зарины Догузовой, восстановление туристической отрасли в стране начнется с внутреннего туризма.
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Глобальная экономика может потерять 3,3 трлн долл., если кризис в секторе туризма затянется до года

Независимая газетавчера в 14:11

ООН: пандемия будет стоить мировому туризму $1,2 трлн

Коммерсантъвчера в 12:36

В ООН назвали возможную сумму потерь мировой экономики из-за коллапса туризма

Аргументы неделивчера в 10:31

Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн

Российская газетавчера в 11:15

Международный туризм может потерять $3,3 трлн из-за коронавирусных ограничений

ПРАЙМвчера в 11:06

ООН: доходы мирового туризма рухнут до 3,3 трлн долларов из-за пандемии

Новые Известиявчера в 12:02

В ООН оценили возможные потери мировой экономики из-за коллапса туризма в $3,3 трлн

ТАССвчера в 09:06
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Общество

В Башкирии поправки в Конституцию поддержали 88,68% избирателей

Поправки в Конституцию РФ поддержали 88,68% жителей Башкирии, против высказались 10,6% избирателей, сообщила председатель ЦИК республики Илона Макаренко.
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Общество

Малахов опроверг свое участие во флешмобе на Пушкинской площади

Телеведущего Андрея Малахова "поймали" на акции в Москве, где участники выступали против поправок к Конституции.
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Происшествия

В Красногорске расследуют инцидент с упавшей на девочку бутылкой

РИА Новости 01:32
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Технологии

Россиян призвали не устанавливать обновления на смартфон

Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что временами на смартфон можно не устанавливать обновления.
ФедералПресс вчера в 22:50
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 30 июня в 06:54
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
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Общество

В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры

Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней для стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 02:27
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Общество

ЦИК объявила первые результаты голосования по Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции.
РБК вчера в 08:52
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Экономика

Минэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП

По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
Известия вчера в 17:10
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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Армия и оружие

Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

В Sohu рассказали о российской системе "Филин". Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия.
Piter.tv 00:44
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Футбол

«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: матч в синих тонах

Предлагаем прогноз на матч чемпионата Испании, в котором 2 июля «Реал Сосьедад» принимает «Эспаньол».
Все про Спорт ру вчера в 05:00
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Дина Немцова, 18-летняя дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, объявила о помолвке.
Московский Комсомолец вчера в 15:39
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции

Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции Ольга Бузова нервничала перед операцией.
Экспресс газета 01:10
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Экономика

Экс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»

Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъ 02:13
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Культура

Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ вчера в 21:02
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Экономика

Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок

В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
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Политика

Путин назначил председателя Омского областного суда

Указом президента РФ от 30 июня на пост председателя Омского областного суда был назначен Петр Трапезников.
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Наука

Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике

В Мексике в древнем городе Теотиуакан под пирамидой Луны ученые обнаружили пещеру естественного происхождения.
Live24 вчера в 02:48
Шоу-бизнес

Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино

Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
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Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

Известия вчера в 08:59
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Общество

Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной

Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
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Здоровье

За сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае

За сутки заразились еще 74 человека, выздоровели 96 пациентов, скончались 5 пациентов с COVID-19, в том числе 2 непосредственно от коронавируса.
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия вчера в 20:35
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Политика

Пушков рассказал о нерешительности Зеленского по отношению к Порошенко

Сенатор Алексей Пушков отметил слабость и нерешительность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе уголовного преследования бывшего главы государства Петра Порошенко.
Известия вчера в 22:16
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
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