Потери США при негативном сценарии составят $538 млрд, или 3% ВВП, говорится в докладе. Ранее глава Ростуризма назвала сроки восстановления отрасли. По словам Зарины Догузовой, восстановление туристической отрасли в стране начнется со внутреннего туризма.

ООН оценила потери мирового туризма от пандемии в более $3 трлн

Общество Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 245

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда. 132

Политика Валентин Коновалов назвал лидеров и аутсайдеров голосования в Хакасии Среди городов-лидеров по явке Коновалов назвал Абазу — 55,8%. Самая низкая явка в Абакане — 39,4%.

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 14

Общество «Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные ресурсы По данным «Ростелекома», атаки осуществлялись на электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков и пр. В связи с тем, что мощность атак в этот же период снизилась, аналитики предположили, что их проводили сами школьники, «которые хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники».

Общество 78% избирателей поддержали поправки к Конституции Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.

Экономика Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC. 11

Политика Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России Центризбирком почти закончил подсчет голосов избирателей в голосовании по внесению изменений в Конституцию.

Авто Новый внедорожник Ineos Grenadier показали официально Новый Ineos Grenadier имеет ряд сходств с Defender, но это самостоятельная модель, которая была собрана с нуля.

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 60

Происшествия Молодого сахалинца обвиняют в мошенничестве с продажами иномарок После детального обсуждения сделки, обвиняемый под различными предлогами сообщал о необходимости предоплаты: за оформление документов, транспортировку машины в регион, установку сигнализации.

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 49

Здоровье Во Владивостоке появился новый инфекционный госпиталь В столице Приморского края 1 июля открылся новый инфекционный госпиталь для лечения зараженных коронавирусом, болезнь у которых протекает в легкой и средней степени тяжести. 1