Коронавирус

МИР 24МИР 24ООН оценила потери мирового туризма от пандемии в более $3 трлн

Потери США при негативном сценарии составят $538 млрд, или 3% ВВП, говорится в докладе. Ранее глава Ростуризма назвала сроки восстановления отрасли. По словам Зарины Догузовой, восстановление туристической отрасли в стране начнется со внутреннего туризма.
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Глобальная экономика может потерять 3,3 трлн долл., если кризис в секторе туризма затянется до года

Независимая газетавчера в 14:11

ООН: пандемия будет стоить мировому туризму $1,2 трлн

Коммерсантъвчера в 12:36

В ООН оценили возможные потери мировой экономики из-за коллапса туризма в $3,3 трлн

ТАССвчера в 09:06

Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн

Российская газетавчера в 11:15

Международный туризм может потерять $3,3 трлн из-за коронавирусных ограничений – ЮНКТАД

ПРАЙМвчера в 11:06

В ООН назвали возможную сумму потерь мировой экономики из-за коллапса туризма

Аргументы неделивчера в 10:31

ООН: доходы мирового туризма рухнут до 3,3 трлн долларов из-за пандемии

Новые Известиявчера в 12:02
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Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Ведомости вчера в 19:50
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Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
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Политика

Валентин Коновалов назвал лидеров и аутсайдеров голосования в Хакасии

Среди городов-лидеров по явке Коновалов назвал Абазу — 55,8%. Самая низкая явка в Абакане — 39,4%.
ИА Хакасия вчера в 23:38
Политика

Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию

Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
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Общество

Андрея Малахова заметили на акции против поправок в Конституцию

Ведомости вчера в 12:55
18
Политика

В Москве обработали 96% протоколов очного голосования по Конституции

В Москве поправки к Конституции поддержали 66,1% избирателей.
RT на русском вчера в 21:48
36
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Общество

«Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные ресурсы

По данным «Ростелекома», атаки осуществлялись на электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков и пр. В связи с тем, что мощность атак в этот же период снизилась, аналитики предположили, что их проводили сами школьники, «которые хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники».
РБК 00:00
Общество

78% избирателей поддержали поправки к Конституции

Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Экономика

Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров

Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Армия и оружие

Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием

Брайан Хук в ходе пресс-конференции отметил, что США могут использовать военную силу, чтобы Иран не получил ядерное оружие.
RuNews24.ru вчера в 13:51
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Политика

Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России

Центризбирком почти закончил подсчет голосов избирателей в голосовании по внесению изменений в Конституцию.
Newslab.ru вчера в 22:28
Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
2,6K
Политика

Президенты России, Турции и Ирана договорились не спорить из-за Сирии

Президенты России, Турции и Ирана провели 1 июля видеосаммит по Сирии, не дожидаясь полной нормализации эпидемиологической и экономической ситуации в своих странах.
Ведомости вчера в 17:34
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Авто

Новый внедорожник Ineos Grenadier показали официально

Новый Ineos Grenadier имеет ряд сходств с Defender, но это самостоятельная модель, которая была собрана с нуля.
SpeedMe 30 июня в 23:35
Армия и оружие

В России стартовало производство нового автомата А-545

Автомат А-545, который считается конкурентом известного АК-12, запущен в серийное производство на российском заводе имени Дегтярева.
Политическая Экспертиза вчера в 11:13
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Здоровье

Половина врачей считает ОМС тормозом для развития здравоохранения

Половина врачей (52%) назвала систему обязательного медицинского страхования (ОМС) тормозом для развития здравоохранения.
Православие и Мир 30 июня в 07:54
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Общество

ВОЗ сообщила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

В мире идет разработка 141 вакцины от коронавируса, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 23:59
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Дина Немцова, 18-летняя дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, объявила о помолвке.
Московский Комсомолец вчера в 15:39
2
Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК 30 июня в 10:10
1,9K
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
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Происшествия

Молодого сахалинца обвиняют в мошенничестве с продажами иномарок

После детального обсуждения сделки, обвиняемый под различными предлогами сообщал о необходимости предоплаты: за оформление документов, транспортировку машины в регион, установку сигнализации.
АСТВ вчера в 23:12
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия вчера в 11:38
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
49
Здоровье

Во Владивостоке появился новый инфекционный госпиталь

В столице Приморского края 1 июля открылся новый инфекционный госпиталь для лечения зараженных коронавирусом, болезнь у которых протекает в легкой и средней степени тяжести.
Primpress.ru вчера в 23:16
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Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
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Политика

Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере.
Телеканал RTVI вчера в 09:55
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