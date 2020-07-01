Коронавирус
МИР 24ООН оценила потери мирового туризма от пандемии в более $3 трлн
Потери США при негативном сценарии составят $538 млрд, или 3% ВВП, говорится в докладе. Ранее глава Ростуризма назвала сроки восстановления отрасли. По словам Зарины Догузовой, восстановление туристической отрасли в стране начнется со внутреннего туризма.
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Политика
В Хакасии стали известны итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Хакасии за поправки в Конституцию РФ проголосовали 69,52% избирателей, против - 29,38%.
Хакасия 21:44
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Сахалинский избирком отчитался о чистоте голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию впервые в современной России прошло в новом формате — оно было растянуто на несколько дней, также применялись различные методы, направленные на то, чтобы "вывести" избирателей из участков.
Сахалин.Инфо 06:32
Общество
Больше 900 фактов незаконных рубок зарегистрировали в Приангарье
В этом году в Иркутской области обнаружили 915 фактов незаконных рубок, из них 860 имеют признаки преступления.
EastRussia 20:44
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
ЦИК обновил предварительные результаты голосования в Пермском крае
Из информации, представленной ЦИК, в Пермском крае за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 87,57% избирателей, против высказались 11,56%.
Слово и Дело 11:59
Политика
ЦИК обработал 95% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию
По итогам обработки 95,87% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию согласились на изменения в основном законе страны 78,05%.
РБК 19:08
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 15:11
Футбол
Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»
Мадридский «Реал» в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
Чемпионат 21:46
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости 19:50
Гаджеты
Стало известно, почему можно не устанавливать обновление на смартфон
Генеральный директор ИА "Telecom Daily" Денис Кусков объяснил, почему иногда можно не устанавливать очередное обновление на свой гаджет.
Online47.ru 20:57
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Экономика
Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров
Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна 08:07
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 29 июня в 03:49
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру вчера в 04:30
Здоровье
В Хакасии продлили режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Оперативный штаб при правительстве Хакасии принял решение продлить в республике режим повышенной готовности до 12 июля.
Московский Комсомолец Хакасия 05:57
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма объяснила эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:49
Общество
ЦИК назвала регион с наибольшей явкой на голосовании по поправкам
Регионом, где больше всего местных жителей проголосовали по поправкам к Конституции, стала Чечня.
РБК 05:30
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ 15:53
Общество
Стали известны предварительные результаты голосования в Бурятии
Улан-Удэ, 2 июля 2020, 04:47 — REGNUM В Бурятии подвели предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России.
REGNUM 21:47
Авто
Kia представил седан Kia K5 нового поколения для рынка США
Презентация мировой версии нового Kia K5 состоялась в конце прошлого года.
Новые автомобили 12:07
Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор
ИА Красная Весна 08:44
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 19:06
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Общество
Олег Хорохордин сдал тест на коронавирус. Результат отрицательный
Результат оказался отрицательным, вирус не выявлен, сказал пресс-секретарь главы Михаил Максимов.
Новости Горного Алтая 12:09
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
ToDay News Ufa 14:20
Культура
Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ 21:02
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
ТАСС 14:38