Из-за роста бедности мир ждет массовый голод. По оценкам ООН, в 2020 году от недоедания будут страдать 265 миллионов человек, что в два раза больше уровня 2019-го. Газета «Известия» отметила, что о риске массового голода говорят уже несколько десятилетий.

ООН: пандемия коронавируса приведет к массовому голоду на планете

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