Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°ООН: пандемия коронавируса приведет к массовому голоду на планете

Из-за роста бедности мир ждет массовый голод. По оценкам ООН, в 2020 году от недоедания будут страдать 265 миллионов человек, что в два раза больше уровня 2019-го. Газета «Известия» отметила, что о риске массового голода говорят уже несколько десятилетий.
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ООН: пандемия коронавируса приведет к массовому голоду на планете

Телеканал 360°02:39

Второй всадник: последует ли за эпидемией массовый голод

Известиявчера в 17:02
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
1,7K
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
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Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Общество

В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
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Политика

Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост

Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 06:35
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Хоккей

«Авангард» подпишет контракт с чемпионом мира

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт будет подписан в ближайшее время. Срок соглашения должен составить один год.
РИА ОмскИнформ 00:43
Общество

В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 02:07
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Шоу-бизнес

Ушедшая в порно актриса раскрыла заработок во время карантина

Ушедшая в порно актриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) раскрыла размер заработка, который она получает во время карантина.
Lenta.ru вчера в 23:01
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала, как проводит время на даче

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала, как проводит время на даче.
Вокруг ТВ 30 мая в 03:41
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Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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Здоровье

Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку

«Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Телеканал 360° 30 мая в 08:59
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
1,1K
Общество

Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Экономика

В России может закрыться до 30% салонов связи

Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости вчера в 15:42
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Авто

Новый кроссовер Nissan Magnite показали на видео

Компания Nissan готовит к дебюту новый бюджетный кроссовер Magnite.
Новые автомобили 00:02
Политика

Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США

В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 30 мая в 15:10
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Общество

Путин поручил включить пассажирские ж/д перевозки в список пострадавших от пандемии

Президент РФ поручил включить пассажирские ж/д перевозки в список пострадавших от пандемии отраслей - поручение.
ТАСС 02:53
Общество

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
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Баскетбол

ЦСКА подписал новый трехлетний контракт с защитником Джеймсом

Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт на три года с американским защитником Майком Джеймсом, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.
РИА Новости 00:09
Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

REGNUM 30 мая в 10:36
437
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

РИА Новости вчера в 04:34
2,4K
Экономика

Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей

Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
Известия вчера в 17:00
2
Политика

Песков выразил надежду на отмену ограничений ко дню парада Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии, к 24 июня — дню парада Победы.
БИЗНЕС Online вчера в 07:30
2,4K
Футбол

Семин назвал причину отставки с поста главного тренера «Локомотива»

Семин возглавил «Локомотив» в 2016 году и смог привести клуб к чемпионству в России, победе к двум Кубкам страны и Суперкубку.
Vprognoze.ru 02:08
Кино

Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии

Gazeta.SPb вчера в 16:08
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Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
10
Общество

Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь

В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
395
Общество

Почти 140 тыс. детей в Бурятии получат выплаты по 10 тыс. рублей 1 июня

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми, согласно которому, с 1 июня будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).
ТАСС 01:49
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