Экономика
Телеканал 360°ООН: пандемия коронавируса приведет к массовому голоду на планете
Из-за роста бедности мир ждет массовый голод. По оценкам ООН, в 2020 году от недоедания будут страдать 265 миллионов человек, что в два раза больше уровня 2019-го. Газета «Известия» отметила, что о риске массового голода говорят уже несколько десятилетий.
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Общество
Еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
Еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области только за последние сутки.
Московский Комсомолец 30 мая в 04:34
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Гаджеты
Компания Huawei начинает продажи смартфона Honor 30S в РФ
Китайская компания Huawei, владеющая брендом Honor, начинает продажи в РФ модели 30S.
Актуальные Новости вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Отдельно стоит отметить, что незадолго до родов Настасья тоже порадовала поклонников, опубликовав фотоснимок, на котором она позирует, еще будучи беременной, что тоже по достоинству было оценено подписчиками ее страницы и фанатами хоккеиста.
Bimru.ru вчера в 08:46
Происшествия
В более чем десяти городах США ввели комендантский час из-за протестов
РБК 30 мая в 22:18
Общество
В России за сутки умерли 162 человека с коронавирусом
За минувшие сутки в России умерли 162 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Правительство России подготовило общенациональный план восстановления экономики.
RT на русском 03:56
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Общество
Центры занятости будут запрашивать сведения в МВД при постановке на учет безработных
Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать необходимые данные для постановки на учет по безработице в МВД России и в Едином государственном реестре ЗАГСа (ЕГР ЗАГС).
ТАСС вчера в 17:09
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Кино
Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»
Газета.Ru 30 мая в 04:58
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter
Вашингтон, 31 мая 2020, 22:05 — REGNUM Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск ответил твитом на русском языке главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
REGNUM вчера в 15:05
Космос
Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал
С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор 30 мая в 15:28
Общество
Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей
Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru 03:48
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Культура
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 02:40
Происшествия
В Вашингтоне протестующие громят магазины
Протестующие в Вашингтоне начали громить магазины, врываться в здания и жечь урны после того, как полиция оттеснила их от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:15
Общество
Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки
Российские банки на фоне введенных из-за коронавируса ограничений предложат новым клиентам цифровые карты в виде электронных кошельков.
ПРАЙМ 02:12
Шоу-бизнес
Шнуров посвятил стихотворение голодающим звездам
МР7.ру вчера в 11:56
Футбол
Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»
Чемпион России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Вести.Ru 03:08
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Общество
«Левада-центр»: 28% россиян готовы выйти на протесты из‑за снижения уровня жизни
Отмечается, что максимальную предрасположенность к протестам выказали те респонденты, которые указали свой уровень достатка как «едва хватает на еду» (37% готовы выходить, возможность увидели 30%).
Афиша Daily 03:22
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым на карантине
Кристина сказала, что, даже находясь на самоизоляции в одном доме в четыре этажа, с супругом она видится нечасто.
RuNews24.ru вчера в 06:21
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Гаджеты
Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон
Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
Astera вчера в 10:39
Футбол
Глушаков может вернуться в «Спартак»
Soccer.ru 30 мая в 08:36
Единоборства
Камару Усман отреагировал на победу Гилберта Бернса
FightTime.ru вчера в 08:14