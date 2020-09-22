ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
Смотрите также
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Китайский фильм «Восемь сотен» возглавил мировой прокат в 2020 году
Дочь Джоли надела юбку после терапии по смене пола
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы
Путин заявил, что ООН должна адаптироваться к современным реалиям
Россия увеличит транзит газа через Украину
Участники датского телешоу разделись перед юными зрителями
Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%
Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»
Греф выступил против повышения налогов в России
Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния
Apple может выпустить самый маленький iPhone 12 Mini
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах
Путин заявил, что ООН должна адаптироваться к современным реалиям
Путин призвал ООН освободить мировую торговлю от нелегитимных санкций
Кремль назвал ожидаемое время показа выступления Путина в ООН
Путин назвал первоочередным вопросом продление договора СНВ-3
ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Песков «оставил удовольствие» отвечать Помпео из-за санкций Захаровой
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Греф выступил против повышения налогов в России
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
В ООН предложение российского главы назвали щедрым и пообещали, что медицинская служба организации изучит его. В ходе своего выступления на сессии Генассамблеи ООН Владимир Путин предложил сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса бесплатно.В источнике
Подробнее о событии