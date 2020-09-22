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Lenta.ru
Lenta.ru

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН предложение российского главы назвали щедрым и пообещали, что медицинская служба организации изучит его. В ходе своего выступления на сессии Генассамблеи ООН Владимир Путин предложил сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса бесплатно.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

ООН благодарна Путину за «щедрое предложение» по вакцинации сотрудников организации

ТАССвчера в 16:57
Коммерсантъ

Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцину от коронавируса

Коммерсантъвчера в 12:19
РИА Новости

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от COVID-19

РИА Новости17:05
Lenta.ru

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:55
Газета.Ru

ООН благодарит Путина за предложение о вакцинации сотрудников

Газета.Ruвчера в 16:50
РБК

Путин предложил в ООН бесплатную вакцину от коронавируса

РБКвчера в 13:17
RT на русском

В ООН поблагодарили Путина за предложение по вакцинации сотрудников

RT на русскомвчера в 16:57

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго
Взгляд.рувчера в 09:08
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
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В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
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Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротства

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под 2%, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости17:36

Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Коммерсантъвчера в 06:14
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