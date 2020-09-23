ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
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В ООН сказали "спасибо" президенту РФ Владимиру Путину за предложение вакцины от COVID-19 сотрудникам всемирной организации. Этот вопрос изучат медслужбы ООН. Ранее в ходе своей речи российский лидер заявил, что с опасным вирусом сейчас может столкнуться каждый - и Россия готова помочь.В источнике
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