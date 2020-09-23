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Газета.Ru
Газета.Ru

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН сказали "спасибо" президенту РФ Владимиру Путину за предложение вакцины от COVID-19 сотрудникам всемирной организации. Этот вопрос изучат медслужбы ООН. Ранее в ходе своей речи российский лидер заявил, что с опасным вирусом сейчас может столкнуться каждый - и Россия готова помочь.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Путин: Россия по просьбе ООН поможет в вакцинации сотрудников организации от коронавируса

ТАСС08:10
Телеканал 360°

Россия возглавит новый блок стран? Что западные СМИ усмотрели в докладе Путина на Генассамблее ООН

Телеканал 360°07:37
RT на русском

Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

RT на русском18:41
Коммерсантъ

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцинироваться

Коммерсантъ18:52
РИА Новости

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

РИА Новости21:24
РБК

В ООН поблагодарили предложившего вакцину от COVID Путина за щедрость

РБК17:46
Газета.Ru

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

Газета.Ru02:21

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Ведомости07:52
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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