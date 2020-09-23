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РИА Новости
РИА Новости 

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.В источнике
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Коммерсантъ

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцинироваться

Коммерсантъ18:52
Комсомольская правда

Последние новости на утро 23 сентября 2020: В ООН поблагодарили Путина за предложенную вакцину от коронавируса

Комсомольская правда00:09
РИА Новости

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

РИА Новости21:24
Газета.Ru

В ООН сочли щедрым предложение Путина о вакцинации сотрудников

Газета.Ru01:21
РБК

В ООН поблагодарили предложившего вакцину от COVID Путина за щедрость

РБК17:46
RT на русском

Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

RT на русском18:41
ТАСС

ООН благодарна Путину за «щедрое предложение» по вакцинации сотрудников организации

ТАССвчера в 16:57

Страховщики отказались работать со строящими «Северный поток-2» судами

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами "Северного потока-2" или "Турецкого потока"»,— сказано в документе.
Коммерсантъ00:56
446

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известиявчера в 09:24
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Экс-замглавы Минздрава Алтайского края оштрафовали за взятку

Следствие считает, что в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.
АМИТЕЛ23:19
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Коммерсантъвчера в 06:14
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