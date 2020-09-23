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РИА Новости
РИА Новости

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.В источнике
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РИА Новости

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

РИА Новости21:24
Коммерсантъ

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцинироваться

Коммерсантъ18:52
Газета.Ru

ООН благодарит Путина за предложение о вакцинации сотрудников

Газета.Ruвчера в 16:50
RT на русском

Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

RT на русском18:41
ТАСС

ООН благодарна Путину за «щедрое предложение» по вакцинации сотрудников организации

ТАССвчера в 16:57
Lenta.ru

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:55
РБК

В ООН поблагодарили предложившего вакцину от COVID Путина за щедрость

РБК17:46

Белорусские военные захватили восемь боевых самолётов НАТО

«Восемь боевых самолётов, оказавшихся «перехваченными» белорусскими военными, составляют более половины от общего числе средств штурмовой авиации Болгарии, и, судя по всему, это может оказаться очень большой потерей для НАТО»,заявили журналисты.
Военное деловчера в 08:05
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ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ruвчера в 08:51
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Драйзайтль получил приз лучшему хоккеисту сезона по версии игроков НХЛ

Немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль стал обладателем приза "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спортвчера в 18:40

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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Минздрав одобрил проведение исследований третьей вакцины от Covid-19

Разработчиком препарата является центр им. М. П. Чумакова Тестирование вакцины, разработанной исследовательским центром им. Чумакова начнется в скором времени в Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске.
Центральная Служба Новостейвчера в 03:44
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Курц заявил о неудаче политики распределения мигрантов в Евросоюзе

Канцлер Австрии Себастьян Курц в эксклюзивном интервью AFP, опубликованном в среду, 23 сентября, предостерег от любых попыток заставить страны ЕС принимать мигрантов, поскольку Еврокомиссия готовится обнародовать новую стратегию решения этой проблемы.
Известия22:19

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
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