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РИА Новости
РИА Новости

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.В источнике
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Телеканал 360°

ООН поблагодарила Путина за предложение использовать «Спутник V» от COVID-19

Телеканал 360°00:28
Комсомольская правда

Последние новости на утро 23 сентября 2020: В ООН поблагодарили Путина за предложенную вакцину от коронавируса

Комсомольская правда00:09
ТАСС

ООН благодарна Путину за «щедрое предложение» по вакцинации сотрудников организации

ТАССвчера в 16:57
Коммерсантъ

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцинироваться

Коммерсантъ18:52
РБК

В ООН поблагодарили предложившего вакцину от COVID Путина за щедрость

РБК17:46
RT на русском

Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

RT на русском18:41
РИА Новости

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

РИА Новости21:24

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском23:37
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В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если перестанет снимать средства.
РИА Новостивчера в 06:44
2,6K

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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В Кузбассе за сутки зафиксировали 125 случаев коронавируса

Новые заражения выявлены в Кемерове (+26), Междуреченске (+25), Новокузнецке (+22), Прокопьевске (+14), Анжеро-Судженске (+8), Ленинск-Кузнецком (+7), Киселевске (+5), Мариинском МР (+5), Белово (+3), Мысках (+2), Кемеровском МО (+2), Ленинск-Кузнецком МО (+2), Тяжинском МО (+2), Прокопьевском МО (+1), Яйском МО (+1). На 22 сентября в Кузбассе число заболевших возросло до 8 829 человек.
Kursk.comвчера в 01:24
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Компания Kia показала рестайлинговый кросс Sportage

На родине рестайлинговый KIA Sportage по-прежнему доступен с тремя двигателями: 2,0-литровым 152-сильным бензиновым «атмосферником», 1,6-литровым дизелем Smartstream мощностью 136 л.с. и более мощным 2,0-литровым дизелем с отдачей 186 «лошадок».
Автоновости днявчера в 16:57
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Роспотребнадзор предложил ввести на Дону ограничения из-за коронавируса

В Ростовской области из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией региональное управление Роспотребнадзора предлагает временно запретить проведение спортивных соревнований, приостановить работу ночных клубов, скорректировать работу общественного транспорта.
Российская газета23:39
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Эксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Голосовой помощник в электронных устройствах представляет опасность тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд, рассказал в беседа с агентством "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Известия22:44
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Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Коммерсантъвчера в 06:14
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