ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
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В ООН благодарят президента РФ Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека ООН.В источнике
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