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РИА Новости
РИА Новости

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента РФ Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека ООН.В источнике
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Коммерсантъ

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцинироваться

Коммерсантъ18:52
РБК

В ООН поблагодарили предложившего вакцину от COVID Путина за щедрость

РБК17:46
РИА Новости

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

РИА Новости17:05
ТАСС

ООН благодарна Путину за «щедрое предложение» по вакцинации сотрудников организации

ТАССвчера в 16:57
Lenta.ru

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:55
RT на русском

Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

RT на русском18:41
Газета.Ru

ООН благодарит Путина за предложение о вакцинации сотрудников

Газета.Ruвчера в 16:50

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19
Газета.Ruвчера в 16:55
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Путин назвал Устав ООН главным источником международного права

Президент России рассказал о своем видении роли организации в современном мире, ее возможной реформе, главных вызовах, стоящих перед мировым сообществом, и о предложениях Москвы по их решению.
Газета.Ruвчера в 14:32
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Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08

РСА запустил сервис для проверки введенных при оформлении ОСАГО данных

Благодаря новому сервису автовладельцы могут сразу проверять достоверность указанных при оформлении полиса ОСАГО данных, узнавать реальный период действия полиса и другие параметры.
Про Кроссоверывчера в 04:42
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ФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько

Футбольный клуб "Химки" официально подтвердил, что бывший наставник подмосковного коллектива Дмитрия Гунько покинул свой пост К ближайшему матчу с "Динамо" команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ющенко.
Честный рейтинг букмекероввчера в 04:06
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