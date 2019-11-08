Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против были только США и Украина, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал проект российской резолюции, осуждающей попытки героизации и реабилитации нацизма. Против выступили США и Украина, в поддержку проголосовало 121 государство. Еще 55 стран-участниц ООН воздержались.

ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

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