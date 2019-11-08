Политика
РБККомитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Резолюция призывает страны на законодательном уровне ликвидировать все существующие формы внутренней расовой дискриминации. Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
Читать в источнике
Оценить93
с чего всё началось
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против были только США и Украина, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 17:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Армия и оружие
ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе
«В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики», — добавил он.
RT на русском 03:18
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Экономика
«Алроса» за 10 месяцев реализовала алмазы и бриллианты на $2,687 млрд
Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в январе-октябре 2019 года в стоимостном выражении составил почти 2,687 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 02:41
Шоу-бизнес
Яна Рудковская назвала Диму Билана «космическим артистом»
Супруга Евгения Плющенко поделилась впечатлениями от выступления и назвала исполнителя «космическим артистом».
Актуальные Новости 03:31
Происшествия
Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске
Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
РБК 02:35
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян, Канье Уэст и Ирина Шейк на премии Innovator Awards 2019
В этом году «Новатором моды 2019» признан креативный директор модного дома Burberry Риккардо Тиши, которого пришли поддержать семейство Кардашьян и Джиджи Хадид.
Peopletalk вчера в 04:24
Происшествия
Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией
Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.
ТАСС 00:41
Транспорт
Беглов рассказал о возможном повышении тарифов в транспорте Петербурга
Власти Санкт-Петербурга обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте города с 2020 года, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 16:44
Общество
Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Известия 03:45
Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольных нефтяных полей Сирии
Представитель госдепа, отвечая на вопрос по участию американских компаний в добыче, добавил, что власти США не давали указаний об особых действиях на месторождениях нефти.
Газета.Ru 06 ноября в 22:53
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Гаджеты
Huawei выпустит смартфон Y9s с экраном без рамок и 48-Мп камерой
3DNews 06 ноября в 02:57
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Армия и оружие
В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»
Life.ru вчера в 07:35
Кино
Из Дина Винчестера в Джона Уика: как Дженсен Эклс режиссировал эпизод «Сверхъестественного»
Popcornnews.ru вчера в 03:20
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Авто
Весовые категории. Как Haval F7x будет конкурировать с Renault Arkana
С ролью стильной машины, которую можно использовать и для семейных нужд, китайский Haval F7x справляется как минимум не хуже условно европейской Renault Arkana, а по части габаритов, мощности и оснащения во многом ее превосходит.
AutoNews вчера в 05:02
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
ТК Звезда 03:16
Происшествия
Михаил Светов проходит как свидетель по делу о развратных действиях
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов проходит как свидетель в деле, возбуждённом по статье 135 УК РФ (развратные действия).
News.ru вчера в 08:18
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Музыка
Пользователи в Сети выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия
Читатели портала Buzz Feed проголосовали за лучшие музыкальные клипы десятилетия.
РИА Новости вчера в 17:08