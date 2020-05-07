Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера. Эти данные впервые подтвердили представители ООН в докладе, который пока что не был обнародован, сообщает AFP.
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ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Lenta.ru02:58

В Ливии могут воевать более тысячи российских наемников

Эхо Москвы02:31

Доклад ООН: в Ливии находятся около тысячи наемников ЧВК «Вагнер»

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ЧВК «Вагнер» разместила в Ливии до 1200 человек – доклад ООН

Накануне.Ru02:28

В докладе ООН рассказали о наёмниках ЧВК Вагнера в Ливии

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ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Piter.tv02:46

Отчет ООН: «ЧВК Вагнера» разместила в Ливии около 1 тыс. бойцов

Коммерсантъ00:10
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Самарой

Газета.Ru вчера в 16:09
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Происшествия

Следователи проводят обыски у членов «Ассоциации народного сопротивления» в Москве

Следователи и сотрудники подразделения по противодействию экстремизму МВД в четверг начали серию обысков у участников оппозиционного движения "Ассоциация народного сопротивления" (АНС) в Москве.
ТАСС 01:45
Политика

Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений

Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет вчера в 08:54
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Происшествия

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
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Происшествия

В Волгограде в ДТП с грузовиком погибли три человека

Волгоград, 7 мая 2020, 09:12 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП 7 мая на мосту через реку Царица в Дзержинском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 02:12
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Финансы

Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%

Банк Англии на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.
ПРАЙМ 02:11
Авто

Audi RS Q8 получила агрессивный дизайн и почти 900 лошадей от Manhart

Audi RS Q8 может быть самым быстрым и самым мощным внедорожником в истории компании, но тюнеры постоянно находят способы получить еще больше мощности, чтобы дать этим быстрым роскошным автомобилям дополнительные возможности.
Top Gear Russia 05 мая в 07:06
Общество

В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
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Происшествия

В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

РИА Новости 02:54
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Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Экономика

Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта

Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2020 года рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.
Интерфакс 02:25
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Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
2,8K
Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
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Здоровье

Путин установил страховые выплаты борющимся с коронавирусом врачам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий в виде единовременной страховой выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.
BFM.ru 01:12
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Киберспорт

CD Projekt RED пояснила наличие «внутриигровых покупок» в Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED прокомментировала ситуацию изданию Twinfinite и отметила, что в случае Cyberpunk 2077 «внутриигровые покупки» не связаны с микротранзакциями.
Городской портал Новый Нижний 02:00
Здоровье

Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС

Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
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Экономика

Внешнеторговый оборот КНР в январе — апреле упал на 7,5%

Объём внешней торговли Китая в январе — апреле за текущий год сократился на 7,5% — до $1,3 трлн в годовом выражении.
RT на русском 00:16
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Общество

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
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Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Армия и оружие

Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым

Сегодня Владимир Путин встретился с Виктором Золотовым, занимающим должность главнокомандующего войсками национальной гвардии.
SMINEWS вчера в 16:16
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Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 63 случая заражения коронавирусом

Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.
REGNUM вчера в 00:56
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Здоровье

Уволен главврач липецкой областной психоневрологической больницы

В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявлен дефицит медицинских халатов для персонала.
Kursk.com вчера в 13:48
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