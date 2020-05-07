Армия и оружие
Lenta.ruООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера. Эти данные впервые подтвердили представители ООН в докладе, который пока что не был обнародован, сообщает AFP.
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Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Самарой
Газета.Ru вчера в 16:09
Происшествия
Следователи проводят обыски у членов «Ассоциации народного сопротивления» в Москве
Следователи и сотрудники подразделения по противодействию экстремизму МВД в четверг начали серию обысков у участников оппозиционного движения "Ассоциация народного сопротивления" (АНС) в Москве.
ТАСС 01:45
Политика
Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет вчера в 08:54
Происшествия
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
Происшествия
В Волгограде в ДТП с грузовиком погибли три человека
Волгоград, 7 мая 2020, 09:12 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП 7 мая на мосту через реку Царица в Дзержинском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 02:12
Финансы
Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%
Банк Англии на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.
ПРАЙМ 02:11
Авто
Audi RS Q8 получила агрессивный дизайн и почти 900 лошадей от Manhart
Audi RS Q8 может быть самым быстрым и самым мощным внедорожником в истории компании, но тюнеры постоянно находят способы получить еще больше мощности, чтобы дать этим быстрым роскошным автомобилям дополнительные возможности.
Top Gear Russia 05 мая в 07:06
Общество
В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты
Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
РИА Новости 02:54
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Экономика
Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта
Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2020 года рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.
Интерфакс 02:25
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Здоровье
Путин установил страховые выплаты борющимся с коронавирусом врачам
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий в виде единовременной страховой выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.
BFM.ru 01:12
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Киберспорт
CD Projekt RED пояснила наличие «внутриигровых покупок» в Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED прокомментировала ситуацию изданию Twinfinite и отметила, что в случае Cyberpunk 2077 «внутриигровые покупки» не связаны с микротранзакциями.
Городской портал Новый Нижний 02:00
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
Экономика
Внешнеторговый оборот КНР в январе — апреле упал на 7,5%
Объём внешней торговли Китая в январе — апреле за текущий год сократился на 7,5% — до $1,3 трлн в годовом выражении.
RT на русском 00:16
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Армия и оружие
Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым
Сегодня Владимир Путин встретился с Виктором Золотовым, занимающим должность главнокомандующего войсками национальной гвардии.
SMINEWS вчера в 16:16
Происшествия
В Новосибирской области выявили ещё 63 случая заражения коронавирусом
Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.
REGNUM вчера в 00:56
Здоровье
Уволен главврач липецкой областной психоневрологической больницы
В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявлен дефицит медицинских халатов для персонала.
Kursk.com вчера в 13:48