Более 3330 мирных граждан с 2014 года стали жертвами войны в Донбассе.

ООН назвала число убитых мирных жителей на войне в Донбассе

Общество В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах «Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).

Общество Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Астана» шестой раз кряду стала чемпионом Казахстана ФК «Астана» в шестой раз подряд взяла золотые медали чемпионата Казахстана.

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.

Единоборства Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Фигурное катание Золотую медаль российской фигуристки по ошибке отдали американке Во время церемонии награждения по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции по ошибке наградили золотой медалью американку вместо российской фигуристки, передает издание "Снамріопат" в воскресенье, 3 ноября.

Политика Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля об экстрадиции в США Задержанный в Израиле россиянин Алексей Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля о его экстрадиции в США.

Армия и оружие ДНР уведомила ОБСЕ о готовности к разведению сил в Петровском Самопровозглашенная Донецкая народная республика уведомила ОБСЕ о готовности приступить к практической части разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Футбол Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Религия Патриарх Кирилл прокомментировал воссоединение западных приходов с РПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал воссоединение прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью (РПЦ) правильным выбором в пользу духовного единства, передаёт ТАСС.

Футбол Автогол Пашалича помог «Кальяри» обыграть «Аталанту» В матче 11-го тура итальянской Серии A «Аталанта» принимала «Кальяри» и потерпела поражение со счетом 0:2.

Общество Диетолог назвала продукты, которые ухудшают настроение Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала отказаться от алкоголя и ряда продуктов, если у человека плохое настроение.

Общество Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.

Общество Закон о суверенном рунете вступил в силу в России Mossovetinfo.ru – В России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, в случае его отключений от всемирной сети.

Происшествия На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.

Политика В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

Политика Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию» Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.