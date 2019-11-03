Политика

Газета.RuГазета.RuООН назвала число убитых мирных жителей на войне в Донбассе

Более 3330 мирных граждан с 2014 года стали жертвами войны в Донбассе.
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В ООН назвали число жертв конфликта в Донбассе

RT на русском08:28

В ООН насчитали 3,3 тыс. погибших мирных жителей в Донбассе

РБК06:55

ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны

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Обнародованы данные о количестве погибших на войне в Донбассе

URA.Ru06:19

В ООН назвали число погибших за пять лет войны в Донбассе

Комсомольская правда06:03

ООН: в Донбассе за период вооруженного противостояния погибли более 3 тыс. мирных жителей

ТАСС05:00

В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса

РИА Новости06:45
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В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
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В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии

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Матч "Зенит" – "РБ Лейпциг" состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена" пятого ноября.
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Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
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Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
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Золотую медаль российской фигуристки по ошибке отдали американке

Во время церемонии награждения по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции по ошибке наградили золотой медалью американку вместо российской фигуристки, передает издание "Снамріопат" в воскресенье, 3 ноября.
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Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля об экстрадиции в США

Задержанный в Израиле россиянин Алексей Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля о его экстрадиции в США.
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Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 04:34
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ДНР уведомила ОБСЕ о готовности к разведению сил в Петровском

Самопровозглашенная Донецкая народная республика уведомила ОБСЕ о готовности приступить к практической части разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
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Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

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На Украине депутаты отреагировали на события в Одессе

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В матче 11-го тура итальянской Серии A «Аталанта» принимала «Кальяри» и потерпела поражение со счетом 0:2.
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Диетолог назвала продукты, которые ухудшают настроение

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По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
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Общество

Закон о суверенном рунете вступил в силу в России

Mossovetinfo.ru – В России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, в случае его отключений от всемирной сети.
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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье

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На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток

Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
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В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
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Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
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