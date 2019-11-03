Политика
Вести.RuООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru 01 ноября в 14:24
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Газета.Ru 15:10
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Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
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Физики уподобили вспышки сверхновых горению газа
С точки зрения физики процессы, которые называют взрывами, могут значительно отличаться в деталях.
N+1 вчера в 02:40
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Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru 01 ноября в 11:37
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда вчера в 16:35
Политика
В Польше заявили о нежелании сближения России и Франции
Аналитики из Польши считают, что из-за такого сближения «российская пропаганда» будет представлять Макрона как лидера, поддерживающего «агрессивную политику» России, сообщает RT.
News.ru 02:35
Происшествия
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности
Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь 02:59
Религия
Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери
В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News 16:15
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Масвидаль победил Диаса на UFC 244 и выиграл пояс BMF
Американец Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем весе, в главном бою вечера на турнире UFC 244 победил соотечественника Нейта Диаса.
Спорт-Экспресс вчера в 23:54
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Кино
Новый «Терминатор» провалился в прокате
Американский фильм «Терминатор: Темные судьбы» обошелся своим создателям в 185 миллионов долларов, однако в США доход с проката пока составил 29 миллионов, что СМИ уже назвали провалом.
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Шоу-бизнес
Актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии
Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа.
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Футбол
Колосков: «Все в один голос говорят о плохом судействе. Нужно принимать какие-то меры»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о судействе в российском чемпионате.
Sport24.ru 12:25
Культура
Первый канал ответил на слова Светлакова о цензуре
Представители «Первого канала» заявили, что программа «Прожекторперисхилтон» закрылась в 2012 году из-за контракта ведущего Сергея Светлакова с другим каналом.
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Новый американский томограф поступил в Ульяновский онкодиспансер
Как сообщил глава Минздрава Ульяновской области Сергей Панченко, в отделение радиологии Ульяновского областного онкологического диспансера поступил новый томограф производства США.
Ульяновск.Экспресс 01:48
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Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019
30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
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