Политика

Вести.RuВести.RuООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
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В ООН назвали число жертв конфликта в Донбассе

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В ООН насчитали 3,3 тыс. погибших мирных жителей в Донбассе

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URA.Ru09:15
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