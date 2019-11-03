Политика

Вести.RuВести.RuООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
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В ООН насчитали 3,3 млн погибших мирных жителей в Донбассе

РБК06:55

В ООН подсчитали число убитых мирных жителей за пять лет войны в Донбассе

РИА Новости06:45

ООН: в Донбассе за период вооруженного противостояния погибли более 3 тыс. мирных жителей

ТАСС05:00

В ООН назвали число погибших за пять лет войны в Донбассе

Комсомольская правда06:03

Война в Донбассе унесла более трёх тысяч мирных жизней, до девяти тысяч человек были ранены

Эхо Москвы06:00

ООН: жертвами войны в Донбассе стали более 3,3 мирных граждан

Коммерсантъ06:36

ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны

Интерфакс04:02
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Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
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Киселев заявил, что Бабченко покинул Украину

DP.RU 05:01
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Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

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РИА Новости вчера в 07:48
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Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»

По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
REGNUM вчера в 08:06
Происшествия

Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.
Интерфакс вчера в 14:55
Происшествия

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»

Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
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Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее бывшего мужа

Известная телеведущая Роза Сябитова решила рассказать своим поклонникам о том, как сложилась дальнейшая судьба «избивавшего» ее бывшего супруга, продюсера Юрия Андреева.
Дни24 01:52
Футбол

«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»

В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.
Спорт-Экспресс 01:23
Армия и оружие

Пентагон показал видео ликвидации главаря ИГ аль-Багдади

Американское оборонное ведомство выложило видеозапись, на кадрах которой запечатлена операция военных США по ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
Журналистская правда 31 октября в 01:00
Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 08:10
Шоу-бизнес

В США опубликовали рейтинг самых популярных артистов кино

Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram.
REGNUM 03:42
Космос

«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»

Коммерсантъ FM 01 ноября в 10:17
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса

В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Киберспорт

Blizzard показала геймплей Diablo 4

Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
Армия и оружие

Генсек НАТО оценил возможность исключения Турции из альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса из-за ее операции на севере Сирии.
Взгляд.ру 05:36
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте предстала на фотосессии с розовыми волосами

Орбакайте появилась в розовом парике с прической каре.
OAnews вчера в 05:36
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 11:48
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание

Известия 05:54
Культура

Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.
РБК 04:49
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Шоу-бизнес

Алла устала. Пугачева заявила, что вернется на сцену только в 80 лет

На концерте в Минске 70-летняя Примадонна заявила, что не будет выступать ближайшие десять лет.
В курсе.ру 00:57
Гаджеты

Redmi представил бюджетный 40-дюймовый смарт-телевизор

Народные новости вчера в 01:05
Политика

WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
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Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 04:34
Наука

Кардиологи рассказали, как проблемы с сердцем связаны с развитием рака

Ученые нашли связь между дисфункцией эндотелия сосудов и раком, рассмотрев случаи 488 пациентов с жалобами на сердце, наблюдавшихся у врачей с 2006 по 2014 год.
РИА Новости 31 октября в 06:04
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

Патриарх впервые не упомянул главу Элладской церкви в богослужении

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые не упомянул имя главы Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, когда зачитывал диптих в ходе литургии в храме Христа Спасителя.
Известия 04:15
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Наука

Между женским храпом и онкологией нашли связь

Греческие ученые объявили о результатах проведенного исследования, согласно которым женский храп может указывать на онкологию.
РЕН ТВ 03:48
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