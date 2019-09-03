"Исследование ЮНКТАД указывает на то, что жесткий Brexit (без торговой сделки) приведет к потерям по экспорту в 16 миллиардов, что составляет порядка 7% общего экспорта Великобритании в Евросоюз", — говорится в документе.

Политика Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.

Общество Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом Минприроды РФ определило 22 города с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.

Общество Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».

Кино Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).

Экономика РЭЦ и китайская Epinduo создадут интернет-магазин продовольственных товаров из России Российский экспортный центр (РЭЦ) и китайская компания Epinduo в ходе Восточного экономического форума подписали соглашение о создании специализированного национального интернет-магазина продовольственных товаров из России, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Финансы В Минтруде подготовили законопроект о бюджете ПФР на 2020 год На портале проектов нормативных правовых актов опубликован законопроект Минтруда, в котором прописаны доходы Пенсионного фонда России на 2020 год.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20% Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Транспорт Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11 Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.

Экономика Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.

Экономика Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7% Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Экономика Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике Минприроды России завершило дополнительные научные исследования для расширения российский границ в Арктике.

Шоу-бизнес Тарасов сообщил о беременности Костенко Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Политика США ввели санкции против иранского космического агентства Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.

Политика Демократы США хотят запретить трату $3,6 млрд на стену с Мексикой Комментируя одобрение Пентагоном выделения 3,6 млрд на строительство стены на южной границе Штатов, Пелоси заявила, что эти деньги должны были пойти на 127 военных проектов, а теперь их потратят на стену.

Экономика Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Футбол «Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать домашние игры Представители «Рейнджерс» сразу после случившегося объявили, что болельщику до конца жизни нельзя посещать домашние матчи клуба на стадионе «Айброкс».

Политика Кремль: дата саммита «нормандской четверки» пока не определена По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.

Культура Звездные команды КВН собрались на «Вечер выпускников» в Екатеринбурге Победители Высшей лиги КВН разных лет встретились в Екатеринбурге на шоу «Встреча выпускников».