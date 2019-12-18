Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
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с чего всё началось
Сотрудники российской таможни в начале декабря задержали в московском аэропорту «Внуково» крупную партию наркотического вещества метадон, говорится
 на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС).
Ведомостивчера в 03:03

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Задержанная во «Внуково» партия метадона принадлежала ООН

Комсомольская правдавчера в 21:04

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

РИА Новостивчера в 20:12

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан в рамках программы ООН

Коммерсантъвчера в 09:15

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Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

Известиявчера в 07:58

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ТАССвчера в 08:37

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Агентство Москвавчера в 02:10
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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
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Общество

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Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе

Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
Известия вчера в 04:45
Экономика

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Политика

Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

Правительство России расширило список товаров, которые запрещено ввозить с Украины.
Ведомости вчера в 09:13
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