с чего всё началось

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

Фигурное катание Глава ФФККР отреагировал на скандал вокруг Загитовой Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал скандал вокруг олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая приняла решение приостановить карьеру.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Политика «Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.

Происшествия Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Общество В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

Общество Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

Политика МИД Венгрии не считает «Турецкий поток» только российским проектом Петер Сийярто, занимающий должность министра иностранных дел Венгрии, заявил, что газопровод «Турецкий поток» несправедливо считать исключительно российским проектом для реализации интересов России, так как в проекте задействованы и другие страны.

Политика Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2» Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".

Общество Названы самые опасные алкогольные напитки По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.