Происшествия
РИА НовостиООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
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с чего всё началось
Сотрудники российской таможни в начале декабря задержали в московском аэропорту «Внуково» крупную партию наркотического вещества метадон, говорится на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС).Ведомостивчера в 03:03
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Почти 2,5 тыс. бутылок с метадоном на 5,8 млрд руб. обнаружили таможенники в аэропорту Внуково
Агентство Москвавчера в 02:10
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По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
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Правительство России расширило список товаров, которые запрещено ввозить с Украины.