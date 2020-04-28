Коронавирус
РБКООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии
Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
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ООН призвала не ждать возвращения к «старой нормальности» после пандемии
Московский Комсомолецвчера в 22:15
ООН призвала правительства срочно принимать меры по созданию новой экономики
БИЗНЕС Onlineвчера в 14:28
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Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Вести.Ru вчера в 17:52
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
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Появилось видео прыжка российских десантников в Арктике
На официальном YouTube-канале российского Минобороны было опубликовано видео, на котором запечатлен первый в истории прыжок служащих ВДВ России с высоты 10 тыс. м в Арктике в районе архипелага Земля Франца Иосифа.
Газета.Ru 26 апреля в 05:49
Общество
В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI
Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
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В Китае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом три из них завезены из других стран.
RT на русском вчера в 21:12
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com вчера в 08:11
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:09
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали еще три пансионата в Италии
По состоянию на 26 апреля российские военные вместе с итальянской стороной продезинфицировали пансионаты для пожилых в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РБК 26 апреля в 02:15
Энергетика
В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2»
Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Коввальский в беседе с Wprost.
РИА Новости 00:26
Армия и оружие
СМИ сообщили об убийстве бойцом ВСУ двух сослуживцев в Донбассе
Известия вчера в 20:15
Футбол
Американский медиамагнат готов приобрести «Ньюкасл» за € 400 млн
Морисс возглавляет конкурирующую заявку на поглощение за € 400 млн «Ньюкасла» и хочет реализовать модель управления «Ливерпуля», являясь их большим фанатом.
Чемпионат вчера в 19:24
Здоровье
В Якутии за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки прирост составил шесть новых случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
Завтра спецбортом в Сургут доставят почти 200 россиян из-за рубежа
Российская газета вчера в 06:38
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Экономика
Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:31
Экономика
Финансирование мер поддержки экономики в Башкирии увеличат до 30 млрд рублей
Финансирование повышения устойчивости экономики Башкирии в условиях пандемии увеличится вдвое, до 30 млрд рублей.
ТАСС вчера в 23:38
Общество
Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США
Российские школьники войдут в число пассажиров вывозного рейса "Аэрофлота" из США, который состоится 28 апреля.
Российская газета вчера в 21:56
Общество
Крабовая компания Ксении Собчак вошла в список системообразующих
Ранее с просьбой о включении рыбодобывающих компаний Сахалина в список системообразующих к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратилась мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
Общество
«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com вчера в 05:35
Здоровье
Профессор назвал опасность госпитализации при коронавирусе в России
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире «Вечер с Владимиром Соловьёвым» рассказал об опасности госпитализации при заражении коронавирусом в нетяжёлой форме.
Газета Кемерова вчера в 23:25
Здоровье
Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса
Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru вчера в 21:47
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32
Происшествия
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
Общество
Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений
Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала проверить материал издания Respekt на наличие фейков, передает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 12:26