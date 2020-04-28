Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.

ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии

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