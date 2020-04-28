Коронавирус
РБКООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии
Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
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ООН призвала не ждать возвращения к «старой нормальности» после пандемии
Московский Комсомолецвчера в 22:15
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 02:05, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые».
Lenta.ru вчера в 10:51
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Газета.Ru вчера в 19:18
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Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
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CyberSport.ru вчера в 08:11
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Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса
Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru вчера в 21:47
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В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Следователи возбудили еще два уголовных дела против бывшего главы города Кирова Владимира Быкова, сообщается на сайте СК РФ.
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Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
Газета.Ru 01:16
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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов дал интервью, в котором раскритиковал правительство России.
Евро-футбол.ру вчера в 10:49
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Андрей Климентьев приговорен к четырем годам колонии
Newsroom24 вчера в 09:21
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Вирусолог назвал признак окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал РИА Новости, что об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет говорить, когда в день будет фиксироваться не более ста новых случаев.
Аргументы и Факты 01:15
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
В топ попали Москва, Поволжье, ДВФО. Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России.
Piter.tv вчера в 10:00
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК вчера в 10:17
Авто
BMW начал онлайн-продажи автомобилей в России
На сайтах дилерских центров функционал нового сервиса уже работает. До конца месяца он появится на официальном портале BMW.
Ньюс-НН вчера в 14:49
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия 26 апреля в 17:01
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета вчера в 02:49
Общество
В Гидрометцентре оценили влияние жары на коронавирус
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил возможное влияние жаркой погоды на распространение коронавируса.
Lenta.ru 01:08
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Общество
В Саратовской области выявили 22 новых случая коронавируса
Ещё 22 новых случая коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число зараженных увеличилось до 327, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 04:04
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Политика
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском вчера в 12:03
Наука
К 2050 году Северный Ледовитый океан лишится льда
Немецкие ученые пришли к выводу, что Северный Ледовитый океан останется безо льда к 2050 году.
МедиаПоток 01:33
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
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Политика
Путин обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом 28 апреля
Во вторник, 28 апреля, российский президент Владимир Путин обсудит с главами регионов ситуацию с коронавирусом и дальнейшие меры по ее стабилизации.
Городовой вчера в 08:25
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:37