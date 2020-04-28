Коронавирус
РБКООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии
Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
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В ООН призвали не ждать возвращения к «старой нормальности» после пандемии COVID-19
Национальная служба новостей02:02
ООН призвала не ждать возвращения к «старой нормальности» после пандемии
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