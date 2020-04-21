Коронавирус
ТАССВ ООН допустили рост числа голодающих в мире из-за пандемии в два раза
Число столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия из-за пандемии вызванного новым коронавирусом заболевания может увеличиться в мире до 265 млн человек в 2020 году, что почти в два раза превышает прошлогодний показатель в 135 млн человек.
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с чего всё началось
«COVID-19 потенциально катастрофически опасен для миллионов людей, которые и так еле сводят концы с концами», - приводит Reuters слова Арифа Хусейна, главного экономится и директора департамента исследования, оценки и мониторинга всемирной продовольственной программы ООН.Русская Планета17:05
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В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса
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Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
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Самыми агрессивными оказались штаммы COVID-19, которые были взяты у больных из Италии и Испании.
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США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
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