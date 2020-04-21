с чего всё началось

Число столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия из-за пандемии вызванного новым коронавирусом заболевания может увеличиться в мире до 265 млн человек в 2020 году, что почти в два раза превышает прошлогодний показатель в 135 млн человек.

В ООН допустили рост числа голодающих в мире из-за пандемии в два раза

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Общество Доступность масок в российских аптеках оценили Медицинские маски остались только в 1 проценте российских аптек.

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