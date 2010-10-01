Экономика
Наша версияООН предсказала массовый голод после пандемии коронавируса
Согласно оценке ООН, рост бедности, вызванный эпидемией коронавируса, приведет мир к массовому голоду: от недоедания будут страдать около 265 миллионов человек, это вдвое выше уровня 2019 года. Эпидемия коронавируса может привести к массовому голоду.
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В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
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Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб при падении из окна дома в Липецке
В Липецке в результате падения из окна на шестом этаже погиб трехлетний мальчик.
Известия 04:24
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Актуальные Новости вчера в 11:29
Общество
Вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат в России
В силу вступил закон о запрете взимания долгов с социальных выплат и пособий от государства.
Live24 04:03
Происшествия
В Ростов прибыл вывозной рейс из Нью-Йорка
Блокнот Ростов-на-Дону 01:31
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Прообразами городов будущего Нордстрем считает Кремниевую долину и израильский Реховот.
РБК 02:20
Происшествия
Мэра Славгорода обвинили в получении крупной взятки
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение главе города Славгорода в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — уточнили в ведомстве.
Известия 05:22
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Ice Universe назвал обои, выводящие из строя смартфон
По словам инсайдера, вывести из строя смартфон могут обычные обои, которые каждый владелец ставит на свой вкус.
Piter.tv 04:58
Общество
В России выявлено 9035 новых случаев коронавируса
Коронавирус нового типа был выявлен у 9035 человек за прошедшие сутки.
NewInform 03:42
Общество
Названы изменения в жизни россиян с 1 июня
Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия».
Городовой 03:55
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
Армия и оружие
Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90. Об этом рассказали журналисты в публикации для местного издания Sohu.
Piter.tv 05:07
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru 30 мая в 16:22
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В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
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NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Здоровье
Рекордные 283 случая коронавируса выявили в Свердловской области
На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com 03:45
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«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
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Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb 30 мая в 14:15
Политика
Соловьев призвал Роскосмос не торопиться с ответом на шутку Маска
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал российскую корпорацию Роскосмос не спешить отвечать на шутку главы американской компании SpaceX Илона Маска о батуте.
Политическая Экспертиза 01:28
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды для Крыма
Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо с призывом осудить действия Киева, перекрывшего подачу воды в Крым.
Газета.Ru 03:51
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
В Роспотребнадзоре считают, что первыми среди россиян на отдых внутри страны поедут жители регионов с благоприятной эпидемиологический ситуацией.
Piter.tv 30 мая в 10:33