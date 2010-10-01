Согласно оценке ООН, рост бедности, вызванный эпидемией коронавируса, приведет мир к массовому голоду: от недоедания будут страдать около 265 миллионов человек, это вдвое выше уровня 2019 года. Эпидемия коронавируса может привести к массовому голоду.

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