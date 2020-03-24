Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с пандемией коронавируса. Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

Экономика Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей "Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Авто Volkswagen приостановил сборку машин в России "В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.

Космос К Земле приближается комета Атлас Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.

Политика Путин созвал совещание по коронавирусу Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Экономика Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года "Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.

Политика Трамп призвал американцев вернуться на работу для спасения экономики Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к американцам о возвращении на работу, так как это необходимо для экономики, несмотря на распространение коронавируса нового типа.

Экономика Владельцы АЗС предупредили о росте цен на бензин Независимый топливный союз, который объединяет владельцев ряда независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива, сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о росте возможном росте цен на бензин, пишет «Коммерсант».

Экономика ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики Новые меры ФРС объявлены после того, как целый ряд американских инвестбанков понизил свои прогнозы по экономике США на первое полугодие 2020 года.

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