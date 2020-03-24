Коронавирус
ИзвестияГенсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
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Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с пандемией коронавируса. Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 15:25
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