Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.

Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Энергетика Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Общество Грета Тунберг заподозрила у себя симптомы коронавируса Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде.

Спорт Хоркина назвала перенос Олимпиады божьей карой за давление на Россию Двукратная олимпийская чемпионка и бывший депутат от «Единой России» Светлана Хоркина назвала перенос Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса «божьим наказанием» за давление спортивных чиновников на Россию.

Происшествия В Татарстане выявили новый случай коронавируса Новый случай заражения коронавирусом выявлен у жительницы Татарстана, вернувшейся из Аргентины транзитом через Москву, она чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Общество Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Правительство поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом "Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в сообщении.

Политика МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».

Авто Polestar 2 начинает производство в Китае Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.

Общество В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

Общество Индия перешла на строгий трехнедельный карантин Общенациональный трехнедельный карантин объявлен в Индии. Как пишет «Интерфакс», об этом премьер Нарендра Моди сообщил в обращении к нации.