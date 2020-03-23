Коронавирус
КоммерсантъГенсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
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Происшествия
Хоккеист впал в кому после избиения в городе Видное
В городе Видное хоккеиста Евгения Ермишина избили на банкете в ресторане до состояния комы.
Энергетика
Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом
Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани
Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Общество
Грета Тунберг заподозрила у себя симптомы коронавируса
Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде.
Общество
Темп заражения коронавирусом в Нью-Йорке возрос до 28%
Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что темпы заражения коронавирусом в Нью-Йорке достигли 28%.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Спорт
Хоркина назвала перенос Олимпиады божьей карой за давление на Россию
Двукратная олимпийская чемпионка и бывший депутат от «Единой России» Светлана Хоркина назвала перенос Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса «божьим наказанием» за давление спортивных чиновников на Россию.
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Здоровье
Второй случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Иванове
Врач ивановской областной больницы стал вторым в регионе пациентом, у которого выявили наличие коронавируса.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Татарстане выявили новый случай коронавируса
Новый случай заражения коронавирусом выявлен у жительницы Татарстана, вернувшейся из Аргентины транзитом через Москву, она чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Общество
Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила свой уход из сериала «Великолепный век»
Актриса начала чувствовать себя роботом Известная артистка немецкого происхождения Мерьем Узерли долго отказывалась комментировать свой уход из прославившего ее сериала "Великолепный век".
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова станут соведущими
Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
Политика
Правительство поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом
"Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в сообщении.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Политика
Трамп считает коронавирус не страшнее машин
Именно к Пасхе, как заявил Дональд Трамп, страна должна открыться и снова «рваться в бой».
Авто
Polestar 2 начинает производство в Китае
Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Здоровье
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 800
Более 800 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за последние сутки.
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Общество
Индия перешла на строгий трехнедельный карантин
Общенациональный трехнедельный карантин объявлен в Индии. Как пишет «Интерфакс», об этом премьер Нарендра Моди сообщил в обращении к нации.
Происшествия
Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.