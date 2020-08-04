Армия и оружие
КоммерсантъООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия
Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
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