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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия

Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.В источнике
Подробнее о событии
Evo-rus.com

ООН считает, что КНДР продолжает разработку ядерного оружия

Evo-rus.com02:15
ТАСС

В Южной Корее сообщили, что пристально следят за ракетно-ядерной программой КНДР

ТАСС23:26
Коммерсантъ

ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия

Коммерсантъ20:28
Взгляд.ру

КНДР заподозрили в создании ядерных боеголовок для баллистических ракет

Взгляд.ру21:13
РБК

Эксперты заявили о продолжении КНДР разработок ядерного оружия

РБК20:55
Российская газета

Reuters: Ряд стран заподозрил КНДР в разработке ядерного оружия

Российская газета21:45
РИА Новости

СМИ: в докладе для ООН говорится, что КНДР продолжает ядерные разработки

РИА Новости18:46

Трамп: США сократят численность контингента в Афганистане до 4 тысяч

В интервью порталу Axios президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют в ближайшее время сократить численность американского воинского контингента в Афганистане до четырех тысяч военнослужащих.
Военное дело02:11
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Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца

Фанаты Геральта из Ривии обнаружили в сети ролик, проливающий свет на одного из новых персонажей второго сезона В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что во втором сезоне "Ведьмака" появится загадочный убийца.
Piter.tvвчера в 04:00

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru02:46
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Чистая прибыль Sony Corp в I квартале 2020-2021 фингода выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2020-2021 финансового года (с 1 апреля по 30 июня 2020 года) выросла в 1,5 раза и составила 233,251 миллиарда иен (2,2 миллиарда долларов), говорится в пресс-релизе компании.
ПРАЙМ02:46