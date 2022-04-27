ООН обсуждает с Москвой и Киевом механизм для своевременной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий на Украине, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
Россиянам, которые живут за границей, и которым не может быть выплачены пенсия или иные выплаты из-за санкций, могут получить их в рублях, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Прогноз на матч «Питтсбург» – «Коламбус» 30 апреля Если в домашних встречах «Коламбус» время от времени показывает хорошие результаты, то в последних 11 гостевых матчах «жакеты» одержали только две победы, причём над скромными «Дейтротом» и «Филадельфией».
Семейная пара с ребенком, которой удалось по гуманитарному коридору эвакуироваться из комбината «Азовсталь» в Мариуполе, 29 апреля рассказала «Известиям» о своих встречах с боевиками националистической группировки «Азов».