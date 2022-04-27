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Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации из Мариуполя

Команда управления ООН по гуманитарным вопросам, которая должна будет заниматься подготовкой эвакуации гражданских с территории заблокированного завода «Азовсталь», уже сформирована.
Комсомольская правда
Фархан Хак также сообщил, что среду проходили контакты с Россией и Украиной по дальнейшим действиям в гуманитарной сфере.
Интерфакс
ООН обсуждает с Москвой и Киевом механизм для своевременной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий на Украине, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
РИА Новости
"Сегодня, в среду, у нас велось обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения", - добавил Хак.
ТАСС

Подробнее о событии

Зампредставитель Генсека ООН Хак: создается команда по эвакуации гражданских с «Азовстали»
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ООН сформировала команду по эвакуации гражданских из Мариуполя
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Управление ООН по гумвопросам создало команду по эвакуации из Мариуполя
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