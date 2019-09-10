Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксООН сообщила об росте международного туризма на 4% за полугодие

В I полугодии 2019 года число международных туристических поездок в мире выросло на 4% до 671 миллиона, сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). Это на 30 млн больше, чем за такой же период 2018 года.
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ООН сообщила об росте международного туризма на 4% за полугодие

Интерфаксвчера в 15:00

UNWTO: турпоток в мире за полгода вырос на четыре процента

РИА Новости04:03

Турпоток в мире за 6 месяцев 2019 г вырос на 4%, показав замедление темпов роста

ПРАЙМ01:24

Международный туризм вырос на 4% за первое полугодие

ГЛАС.RU03:48

ООН сообщила о росте международного туризма

Мой Брянск02:36
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 04:10, Вашингтон
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Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение

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Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей

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