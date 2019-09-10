Экономика
ИнтерфаксООН сообщила об росте международного туризма на 4% за полугодие
В I полугодии 2019 года число международных туристических поездок в мире выросло на 4% до 671 миллиона, сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). Это на 30 млн больше, чем за такой же период 2018 года.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 04:10, Вашингтон
Политика
Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков
Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
Эхо Москвы 02:03
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Финансы
Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК вчера в 16:20
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Футбол
Сборная Бельгии в гостях разгромила Шотландию
Сборная Бельгии одержала победу над командой Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу.
REGNUM 00:38
Музыка
Иван Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей
Пятый канал 00:36
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о раке
Актриса Анастасия Заворотнюк вернулась в социальные сети.
Газета Кемерова 03:39
Экономика
Индекс цен производителей в КНР упал на 0,8% в августе
Индекс цен производителей (PPI), который отражает цены на продукцию от производителя, упал на 0,8% в Китае за август 2019 года в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 10 сентября агентство Синьхуа.
REGNUM 03:07
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Здоровье
Злокачественные новообразования убивают тюменцев
В 2019 году жители Тюменской области стали на 10% чаще умирать от злокачественных новообразований.
Уралинформбюро 03:48
Здоровье
В Приморье выявили новые очаги африканской чумы свиней
Новые очаги вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Красноармейском и Пограничном районах Приморского края, сообщает во вторник пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ТАСС вчера в 22:00
Игры
В Сети появился релизный трейлер Borderlands 3
Компания 2K Games в твиттере опубликовала релизный трейлер Borderlands 3, однако, позже пост удалили.
Gmbox.ru вчера в 08:34
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Политика
Рада приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента.
РИА Новости 04:01
Происшествия
Суд арестовал напавшего на Памфилову
ТАСС вчера в 12:18
Армия и оружие
Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок в центре города
В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию рынок Сук эль-Халь в центре города.
ФАН 00:27
Происшествия
В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
В Геленджике случилось ЧП на центральном рынке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:01
Армия и оружие
Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
РИА Новости 03:53
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Происшествия
Дети погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Инцидент произошел в понедельник, 9 сентября, в городе Дордрехт. Среди погибших двое детей и один мужчина, ранение получила женщина.
VSE42.RU вчера в 20:37
Спорт
Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России
Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
ТАСС 03:22
Футбол
Голкипер сборной Кюрасао умер перед игрой с Гаити
Как сообщает Twitter-аккаунт GOALs, в понедельник, 9 сентября, 31-летний голкипер умер от сердечного приступа в своем гостиничном номере.
Советский спорт 03:15
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru вчера в 03:53
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Экономика
В России почти на четверть подорожали авиабилеты
В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.
REGNUM 01:05