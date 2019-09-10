В I полугодии 2019 года число международных туристических поездок в мире выросло на 4% до 671 миллиона, сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). Это на 30 млн больше, чем за такой же период 2018 года.

ООН сообщила об росте международного туризма на 4% за полугодие

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