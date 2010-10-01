Половина всех работников в мире — 1,5 млрд человек — могут обнищать из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила Международная организация труда ООН.

Общество Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram. 271

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,3K

Общество Режим контртеррористической операции снят в районе Екатеринбурга «С 05:15 30 апреля 2020 года на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области правовой режим контртеррористической операции отменён», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы УФСБ по Свердловской области. 1,1K

Общество Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 241

Общество В Благовещенске, Свободном, Белогорске и Тынде закрывают гостиницы Решением штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Приамурья в городах Благовещенск, Белогорск, Свободный и Тында гостиницам запрещено принимать новых постояльцев и вести бронирование.

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 971

Происшествия В Ульяновске задержали членов ОПГ, укравших 40 миллионов рублей Двоих жителей Ульяновска – 35 и 53 лет – были задержаны в ходе оперативно следственных мероприятий – как члены организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств. 2

Общество В Москве аннулировали более 20 тысяч цифровых пропусков В Москве аннулировали более 20 тысяч цифровых пропусков: у восьми тысяч горожан с коронавирусом и у тринадцати с половиной тысяч человек с ОРВИ. 60

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства. 127

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1,8K

Общество Минфин разрешит пивоварам производить антисептики Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях. 3

Здоровье Почему врачи в Александровской больнице получают две трети оклада Всем сотрудникам, которые работают в госпитале для лечения больных с коронавирусной инфекцией, выплачиваются все причитающиеся оклады и надбавки, в том числе, дополнительные выплаты, назначаемые по инициативе Президента Российской Федерации. 8

Здоровье Рост числа россиян с коронавирусом объяснила Малышева Не боятся роста числа заражений коронавирусом призвала россиян врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала. 20