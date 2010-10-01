Общество
ИА НовороссияООН спрогнозировала глобальную безработицу из-за пандемии
Половина всех работников в мире — 1,5 млрд человек — могут обнищать из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила Международная организация труда ООН.
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Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Общество
Режим контртеррористической операции снят в районе Екатеринбурга
«С 05:15 30 апреля 2020 года на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области правовой режим контртеррористической операции отменён», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы УФСБ по Свердловской области.
RT на русском вчера в 20:59
Здоровье
На Украине число больных коронавирусом перевалило за 10 тысяч - Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1571 и 1401 человек соответственно.
Украина.ру 02:26
Политика
Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России
В России сохраняется очень большой риск второй волны заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Интерфакс 01:42
Общество
В Благовещенске, Свободном, Белогорске и Тынде закрывают гостиницы
Решением штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Приамурья в городах Благовещенск, Белогорск, Свободный и Тында гостиницам запрещено принимать новых постояльцев и вести бронирование.
АСН24 01:45
Общество
В Удмуртии выявили еще девять случаев заражения коронавирусом
Еще девять случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии.
АиФ Удмуртия 02:21
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
Происшествия
В Ульяновске задержали членов ОПГ, укравших 40 миллионов рублей
Двоих жителей Ульяновска – 35 и 53 лет – были задержаны в ходе оперативно следственных мероприятий – как члены организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств.
Ульяновск.Экспресс 02:29
Общество
В Москве аннулировали более 20 тысяч цифровых пропусков
В Москве аннулировали более 20 тысяч цифровых пропусков: у восьми тысяч горожан с коронавирусом и у тринадцати с половиной тысяч человек с ОРВИ.
Вести Подмосковья 02:10
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
Армия и оружие
«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»
Народные новости вчера в 12:17
Общество
Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом
Московская область вышла на плато по числу заражений коронавирусом, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Русская Планета вчера в 19:20
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Наука
Синтетический меланин сделает краску для волос более безопасной
Популярная механика вчера в 09:20
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Игры
SnowRunner уже вышла на PS4, Xbox One и PC
Игромания.ру 28 апреля в 06:34
Общество
Минфин разрешит пивоварам производить антисептики
Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях.
РБК 01:48
Здоровье
Почему врачи в Александровской больнице получают две трети оклада
Всем сотрудникам, которые работают в госпитале для лечения больных с коронавирусной инфекцией, выплачиваются все причитающиеся оклады и надбавки, в том числе, дополнительные выплаты, назначаемые по инициативе Президента Российской Федерации.
Блокнот Астрахань 00:51
Здоровье
Рост числа россиян с коронавирусом объяснила Малышева
Не боятся роста числа заражений коронавирусом призвала россиян врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала.
Live24 00:37
Общество
В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху
Чехию накрыла сильнейшая за последние 500 лет засуха, сообщает РИА «Новости».
Национальное Аграрное Агентство 00:44
Общество
В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки
Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс.— за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заболели 499 человек
23 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировали в Магнитогорске.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 02:08
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России
В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:01
Кино
Сериал «Проект „Анна Николаевна“» продлен на второй сезон
Сериал «Проект "Анна Николаевна"» Максима Пежемского продлен на второй сезон. Первый сезон вышел в онлайн-сервисе КиноПоиск HD.
Культуромания 01:33