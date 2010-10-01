Общество

ИА НовороссияИА НовороссияООН спрогнозировала глобальную безработицу из-за пандемии

Половина всех работников в мире — 1,5 млрд человек — могут обнищать из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила Международная организация труда ООН.
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МОТ: почти половина трудящихся рискует лишиться дохода

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Исследование: половина мира рискует лишиться средств к существованию

ИА Красная Веснавчера в 08:34
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
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Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
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Общество

Режим контртеррористической операции снят в районе Екатеринбурга

«С 05:15 30 апреля 2020 года на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области правовой режим контртеррористической операции отменён», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы УФСБ по Свердловской области.
RT на русском вчера в 20:59
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Здоровье

На Украине число больных коронавирусом перевалило за 10 тысяч - Минздрав

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1571 и 1401 человек соответственно.
Украина.ру 02:26
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Политика

Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России

В России сохраняется очень большой риск второй волны заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Интерфакс 01:42
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Общество

В Благовещенске, Свободном, Белогорске и Тынде закрывают гостиницы

Решением штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Приамурья в городах Благовещенск, Белогорск, Свободный и Тында гостиницам запрещено принимать новых постояльцев и вести бронирование.
АСН24 01:45
Общество

В Удмуртии выявили еще девять случаев заражения коронавирусом

Еще девять случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии.
АиФ Удмуртия 02:21
1
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
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Происшествия

В Ульяновске задержали членов ОПГ, укравших 40 миллионов рублей

Двоих жителей Ульяновска – 35 и 53 лет – были задержаны в ходе оперативно следственных мероприятий – как члены организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств.
Ульяновск.Экспресс 02:29
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Общество

В Москве аннулировали более 20 тысяч цифровых пропусков

В Москве аннулировали более 20 тысяч цифровых пропусков: у восьми тысяч горожан с коронавирусом и у тринадцати с половиной тысяч человек с ОРВИ.
Вести Подмосковья 02:10
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
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Армия и оружие

«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»

Народные новости вчера в 12:17
Общество

Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом

Московская область вышла на плато по числу заражений коронавирусом, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Русская Планета вчера в 19:20
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Наука

Синтетический меланин сделает краску для волос более безопасной

Популярная механика вчера в 09:20
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
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SnowRunner уже вышла на PS4, Xbox One и PC

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Общество

Минфин разрешит пивоварам производить антисептики

Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях.
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Здоровье

Почему врачи в Александровской больнице получают две трети оклада

Всем сотрудникам, которые работают в госпитале для лечения больных с коронавирусной инфекцией, выплачиваются все причитающиеся оклады и надбавки, в том числе, дополнительные выплаты, назначаемые по инициативе Президента Российской Федерации.
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Здоровье

Рост числа россиян с коронавирусом объяснила Малышева

Не боятся роста числа заражений коронавирусом призвала россиян врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала.
Live24 00:37
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Общество

В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху

Чехию накрыла сильнейшая за последние 500 лет засуха, сообщает РИА «Новости».
Национальное Аграрное Агентство 00:44
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Общество

В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки

Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс.— за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
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Здоровье

В Челябинской области коронавирусом заболели 499 человек

23 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировали в Магнитогорске.
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
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Сериал «Проект „Анна Николаевна“» продлен на второй сезон

Сериал «Проект "Анна Николаевна"» Максима Пежемского продлен на второй сезон. Первый сезон вышел в онлайн-сервисе КиноПоиск HD.
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Британский политолог
Генеральный директор Международной организации труда (МОТ).
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