Общество

BFM.ruBFM.ruООН установила происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Отчет основан на анализе фрагментов оружия, примененного во время атак 2019 года на объект Афив, месторождения Абкайк и Хурайс, а также на саудовский аэропорт «Абха». По утверждению секретариата ООН, «крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения».
Читать в источнике
Комментировать249

Подробнее о событии

СМИ узнали о докладе ООН о происхождении атаковавших Saudi Aramco ракет

РБК04:59

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Lenta.ru01:59

В ООН заявили, что объекты Саудовской Аравии атаковали оружием «иранского происхождения»

ТАСС00:11

ООН: Saudi Aramco атаковали оружием иранского происхождения

Коммерсантъ01:12

ООН раскрыла «иранское происхождение» ракет, запущенных по саудовским объектам

Московский Комсомолец00:50

ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Известия01:12

ООН заявила об «иранском происхождении» атаковавших саудовские НПЗ ракет

РИА Новостивчера в 23:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Общество

В России за сутки выявили 8987 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 8987 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 04:02
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
283
Общество

В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом

За сутки число зараженных коронавирусом в РФ выросло на 8 987, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:47
Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату

Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня.
РИА Воронеж 10 июня в 13:05
1,8K
Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,6K
Политика

Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России

Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
3
Политика

Путин поздравил россиян с Днём России

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
RT на русском 06:04
3
Происшествия

В мечети в Кабуле произошел взрыв

BFM.ru 05:16
Культура

Variety (США): компании США по производству кино- и телефильмов присматриваются к России (Variety)

Хотя производство художественных фильмов и телевизионных программ в настоящий момент приостановлено во всем мире из-за пандемии коронавируса, Россия становится более привлекательной для перспективного партнерства после отмены режима самоизоляции.
ИноСМИ вчера в 18:22
Игры

Grand Theft Auto V выйдет на PS5

Компании Sony и Rockstar Games продемонстрировали обновление Grand Theft Auto V для консоли очередного поколения PlayStation 5. Игру должны улучшить в техническом и графическом плане, а также обещают поднять общую производительность.
Evo-rus.com 06:28
5
Политика

Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
324
Общество

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Политика

Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления американских политиков о том, что США планируют ввести новые жесткие санкции против России.
Капитал страны вчера в 06:24
1,5K
Политика

Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru вчера в 15:40
192
Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
1,7K
Гаджеты

Компания Adobe выпустила новое приложение для смартфонов Photoshop Camera

Программа выпущена в компании Adobe.
Goroday.ru вчера в 22:30
Футбол

Наставник «Динамо» получил тренерскую лицензию Pro

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков получил тренерскую лицензию Pro.
Газета.Ru 06:36
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

BFM.ru 06:09
Футбол

Нагельсман: «Клонировать Вернера невозможно. Надо будет как-то заменить его 34 гола за сезон»

Если Тимо Вернер уйдет от нас, нашей основной задачей будет как-то заменить его 34 гола за сезон.
Sport24.ru 06:21
Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
211
Здоровье

Врач дал советы о правильном потреблении воды в жару

Врач Ольга Кашубина дала советы об употреблении воды в условиях знойной летней погоды, сообщает радио Sputnik.
Русская Планета 06:02
1
Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
2
Наука

Нашли ходивших на двух лапах крокодилов

Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 06:41
5
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,6K
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

58-летняя Ирина держит на руках девятимесячную Клару, а двухлетняя Этель играет рядом с мамой и сестрой.
Uznayvse.ru 03:43
57
Армия и оружие

Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
4
Политика

В ФРГ опасаются, что санкции США против «Северного потока - 2» затронут госслужбы Германии

Правительство ФРГ опасается, что новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы Германии, так или иначе связанные с проектом, а также немецкие компании.
ТАСС 06:27
Общество

Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное