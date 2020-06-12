Общество

BFM.ruBFM.ruООН установила происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Отчет основан на анализе фрагментов оружия, примененного во время атак 2019 года на объект Афив, месторождения Абкайк и Хурайс, а также на саудовский аэропорт «Абха». По утверждению секретариата ООН, «крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения».
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