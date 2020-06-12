Политика
ИзвестияООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Атаковавшие нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco крылатые ракеты были «иранского происхождения», сообщает 12 июня Reuters со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерриша.
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Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Компания 02:53
Происшествия
Запашный прокомментировал видеообращение Михаила Ефремова
Дрессировщик Эдгард Запашный высказался по поводу видеообращения артиста Михаила Ефремова.
Свободная Пресса 23:37
Здоровье
Петиция за отставку главы минздрава Алтайского края появилась в Сети
Напомним, ранее часть медработников Алтайского края недополучили за апрель несколько тысяч рублей.
Толк вчера в 03:12
Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
По мнению китайских журналистов, машина хорошо сочетает ударную мощь и защитные параметры Отмечается, что решение о тестировании военной техники в условиях сирийского климата и ландшафта говорит об уверенности российских военных в оборонительных и наступательных возможностях своей разработки.
Деловое.ТВ 04:11
Шоу-бизнес
Андрей Норкин заявил о возвращении на телевидение
VSE42.RU вчера в 04:33
Происшествия
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, осталась без средств к существованию после того, как банк заблокировал ее кредитную карту.
РИА Новости 12:49
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости 21:10
Происшествия
Еще два человека умерли от коронавируса в Иркутской области
В общей сложности с начала пандемии в Иркутской области умерло 39 пациентов с коронавирусом Выздоровело, конечно же, существенно больше людей.
КП - Иркутск 23:30
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM вчера в 04:11
Энергетика
Reuters: Petrobras не будет нанимать танкеры, побывавшие в Венесуэле в течение года
Бразильская государственная нефтегазовая корпорация Petrobras предупредила транспортные компании, что больше не будет нанимать нефтяные танкеры, которые находились в портах Венесуэлы в течение последних 12 месяцев, чтобы избежать нарушения санкций, введенных США в отношении Боливарианской Республики.
ТАСС 22:31
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 21:30
Общество
Полиции Айовы запретили удушающие приемы
В Айове сотрудникам полиции запретили применять удушающие приемы.
Газета.Ru 22:27
Общество
Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые помогут избавиться от тяги к сладкому всего за одну неделю.
Наша версия 08:29
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 20:29
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания первой волны коронавируса
Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
Газета Metro 09:27
Политика
Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия 16:58
Политика
В США назвали самое мощное оружие России в Арктике
Не гиперзвуковые ракеты, а атомные ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика» являются самым мощным оружием России в Арктике, пишет американское издание The National Interest.
Lenta.ru 11:10
Кино
Число номинантов на «Оскар» за лучший фильм заморозят
Американская академия киноискусств в число претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» будет включать десять фильмов, а не от пяти до десяти, как было принято ранее, сообщает ТАСС.
МИР 24 16:05
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
Армия и оружие
Запад обеспокоен искусственным интеллектом в самолетах ВКС РФ
Политическая Экспертиза 08:49
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия 10 июня в 04:12
Общество
Власти Москвы разыграют сертификаты в магазины и рестораны среди участников голосования по поправкам в Конституцию
Программа стартует 25-го июня, когда начнется досрочное голосование по поправкам.
Эхо Москвы вчера в 05:32