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РБК
РБК

ООН в 2020 году выявила прирост населения России на 62 тыс. человек

В 2020 году население России выросло на 62 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, следует из данных ООН. Как указывает организация, в 2020 году численность населения России достигла 145 млн 934 тыс. человек, тогда как в 2019 году ООН насчитала 145 млн 872 тыс. россиян.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ООН заявила о росте численности населения в России на два миллиона

Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов ООН. Согласно данным всемирной организации, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек.
РИА Новости22:05
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Газета.Ru

В Совфеде сочли статистику ООН признанием жителей Крыма россиянами

Газета.Ru03:43
Известия

В Крыму оценили статистику ООН об увеличении численности россиян

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В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

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В Крыму оценили признание ООН крымчан гражданами РФ

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В Совфеде оценили решение ООН признать крымчан гражданами России

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В Крыму оценили косвенное признание ООН жителей полуострова россиянами

Lenta.ru00:09
Московский Комсомолец

Статистика ООН выявила рост населения России на 2 миллиона

Московский Комсомолец22:30

Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
5

Турция превратит известный православный монастырь в Стамбуле в мечеть

Утром в пятницу, 21 августа, стало известно, что правительство Турции недавно приняло решение превратить Монастырь Хора в Стамбуле, где расположена известная Церковь Святого Спасителя, в мечеть.
Аргументы недели04:01
2

ФСБ пресекла работу группы подпольных оружейников из трех регионов

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы подпольных оружейников из Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей и закрыли пять мастерских, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Взгляд.ру02:45

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Российская газета03:55
95

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20:04
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В избиении Ксении Собчак в уральском храме нашли признаки преступления

Признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов съемочной группы Ксениии Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области выявлены в действиях неизвестных.
Вести.Ru03:21
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Цепкало: оппозиция не добилась признания Тихановской президентом

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало признал, что оппозиции не удалось добиться признания мировым сообществом Светланы Тихановской законно избранным президентом республики.
РИА Новости04:17

ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

Сообщается также, что Байдала в ДНР проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, включая убийство экс-главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Новые Известиявчера в 03:39
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Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфакс01:40
9

Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству рассмотрела два новых инвестиционных проекта для совместной реализации с Китаем на сумму $10 млрд, говорится в сообщении Минэкономразвития.
ТАССвчера в 04:51
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