ООН в 2020 году выявила прирост населения России на 62 тыс. человек
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ООН в 2020 году выявила прирост населения России на 62 тыс. человек
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В 2020 году население России выросло на 62 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, следует из данных ООН. Как указывает организация, в 2020 году численность населения России достигла 145 млн 934 тыс. человек, тогда как в 2019 году ООН насчитала 145 млн 872 тыс. россиян.В источнике
С чего всё началось
ООН заявила о росте численности населения в России на два миллиона
Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов ООН. Согласно данным всемирной организации, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек.
РИА Новости22:05
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