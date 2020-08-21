ООН в 2020 году выявила прирост населения России на 62 тыс. человек

В 2020 году население России выросло на 62 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, следует из данных ООН. Как указывает организация, в 2020 году численность населения России достигла 145 млн 934 тыс. человек, тогда как в 2019 году ООН насчитала 145 млн 872 тыс. россиян.