ООН в 2020 году выявила прирост населения России на 62 тыс. человек
Смотрите также
В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой
Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Навальным
«Роскосмос» рассказал, сколько будет стоить пуск ракеты «Амур»
В Омске консилиум врачей решает вопрос о транспортировке Навального
В Кремле пожелали скорейшего выздоровления Навальному
В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки
Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок
В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости
NASA оценило угрозу экипажу из-за утечки воздуха на МКС
В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Врач-диетолог перечислила правила выбора качественной колбасы
В ФБК заявили об опасном веществе в организме Навального
Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок
В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
ООН в 2020 году выявила прирост населения России на 62 тыс. человек
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
В 2020 году население России выросло на 62 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, следует из данных ООН. Как указывает организация, в 2020 году численность населения России достигла 145 млн 934 тыс. человек, тогда как в 2019 году ООН насчитала 145 млн 872 тыс. россиян.В источнике
С чего всё началось
ООН заявила о росте численности населения в России на два миллиона
Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов ООН. Согласно данным всемирной организации, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек.
РИА Новости22:05
Подробнее о событии