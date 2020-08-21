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РБК
РБК

ООН в 2020 году выявила прирост населения России на 62 тыс. человек

В 2020 году население России выросло на 62 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, следует из данных ООН. Как указывает организация, в 2020 году численность населения России достигла 145 млн 934 тыс. человек, тогда как в 2019 году ООН насчитала 145 млн 872 тыс. россиян.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ООН заявила о росте численности населения в России на два миллиона

Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов ООН. Согласно данным всемирной организации, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек.
РИА Новости22:05
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ООН пересчитала россиян и впервые учла Крым – мнение эксперта

РИА Новости Крым02:37
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В Крыму оценили косвенное признание ООН российского статуса полуострова

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В Крыму оценили статистику ООН об увеличении численности россиян

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В Крыму оценили косвенное признание ООН жителей полуострова россиянами

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Московский Комсомолец

Статистика ООН выявила рост населения России на 2 миллиона

Московский Комсомолец22:30

«Роскосмос» рассказал, сколько будет стоить пуск ракеты «Амур»

Стоимость пуска российской многоразовой ракеты "Амур" с метановым двигателем составит от 22 до 35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
РИА Новости03:02
2

МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G

Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".
РИА Новостивчера в 08:23
35

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
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Apple экономит на важных комплектующих для iPhone 12

Согласно новому аналитическому отчету аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple стремится снизить цены комплектующих iPhone 12, чтобы компенсировать рост затрат на технологию 5G и не повышать розничные цены на смартфоны.
iXBT.com01:10
2

СМИ сообщили о фейковых доменах для предзаказа вакцины от коронавируса

После регистрации первой в России и в мире вакцины от коронавируса в интернете начали появляться домены, якобы связанные с препаратом, которые впоследствии могут быть использованы мошенниками для распространения вирусных рассылок, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
РБК02:48

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомостивчера в 10:14
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