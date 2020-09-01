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Известия
Известия

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
РИА Новости23:49
Подробнее о событии
Крым 24

В ООН отреагировали на обращение Поклонской по водной блокаде Крыма

Крым 2405:34
РИА Новости Крым

ООН хочет сотрудничать с Поклонской по водной проблеме в Крыму

РИА Новости Крым03:06
REGNUM

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

REGNUM00:34
Газета.Ru

В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Газета.Ru03:24
РБК

В ООН запросили дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

РБК01:15
ТАСС

Поклонская по просьбе ООН соберет данные о прекращении Украиной доступа воды в Крым

ТАСС02:11
РИА Новости

ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

РИА Новости23:49

Оппозиция в Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико (находится в СИЗО) объявили о создании политической партии «Вместе» для объединения сторонников.
Smolnarod.ru01:53
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Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций.
Ведомости03:43
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