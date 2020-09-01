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Известия
Известия

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
РИА Новости23:49
Подробнее о событии
ТАСС

Поклонская по просьбе ООН соберет данные о прекращении Украиной доступа воды в Крым

ТАСС02:11
Lenta.ru

ООН заинтересовалась подачей воды в Крым

Lenta.ru00:33
Газета.Ru

В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Газета.Ru03:24
РБК

В ООН запросили дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

РБК01:15
REGNUM

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

REGNUM00:34
RT на русском

В ООН запросили дополнительные данные о водоснабжении Крыма

RT на русском01:57
РИА Новости

ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

РИА Новости23:49

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
62

ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Более одного вида кредита имели 12,8 млн человек, на них приходилось 54% долга по банковским кредитам, указывает Банк России в докладе о тенденциях на рынке кредитования физлиц, подготовленном на основе данных бюро кредитных историй.
Российская газетавчера в 07:30
13

IPhone 12 появится в новом радикально малом форм-факторе

Выпуск обновленного iPhone SE в начале этого года и новости о более компактном iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном этой осенью указывают на то, что Apple все больше интересуется предоставлением устройств с малым форм-фактором после периода, когда в приоритете устройства с большими экранами.
Astera03:43