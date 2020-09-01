IPhone 12 появится в новом радикально малом форм-факторе

Выпуск обновленного iPhone SE в начале этого года и новости о более компактном iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном этой осенью указывают на то, что Apple все больше интересуется предоставлением устройств с малым форм-фактором после периода, когда в приоритете устройства с большими экранами.