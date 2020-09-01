В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной
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Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.В источнике
С чего всё началось
ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма
Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
РИА Новости23:49
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