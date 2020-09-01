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Газета.Ru
Газета.Ru

В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
РИА Новости23:49
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REGNUM

Елена Панина: Действия Киева по Крыму – это попытка организации геноцида

REGNUM08:15
Крым 24

В ООН отреагировали на обращение Поклонской по водной блокаде Крыма

Крым 2405:34
РИА Новости

ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

РИА Новости23:49
ТАСС

Поклонская по просьбе ООН соберет данные о прекращении Украиной доступа воды в Крым

ТАСС02:11
Газета.Ru

В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Газета.Ru03:24
РБК

В ООН запросили дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

РБК01:15
РИА Новости Крым

ООН хочет сотрудничать с Поклонской по водной проблеме в Крыму

РИА Новости Крым03:06

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга
Интерфакс07:06
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Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.
РБК08:02
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Генштаб Беларуси: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.
Российская газетавчера в 17:31
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В Польше ответили на угрозы Лукашенко закрыть воздушное пространство

Бывший руководитель Польского агентства информации и иностранных инвестиций Славомир Майман в интервью агентству "РИА Новости" поделился мнением об угрозах президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть воздушное пространство для стран, которые введут санкции в отношении минска.
Деловое.ТВ08:07
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Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,58 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 21,90 копейки, составив 73,5849 рубля, свидетельствуют данные биржи.
ПРАЙМ04:40
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