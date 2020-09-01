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Известия
Известия

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
РИА Новости23:49
Подробнее о событии
РИА Новости Крым

ООН хочет сотрудничать с Поклонской по водной проблеме в Крыму

РИА Новости Крым03:06
ТАСС

Поклонская по просьбе ООН соберет данные о прекращении Украиной доступа воды в Крым

ТАСС02:11
REGNUM

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

REGNUM00:34
Газета.Ru

В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Газета.Ru03:24
РБК

В ООН запросили дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

РБК01:15
Коммерсантъ

ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

Коммерсантъ01:41
РИА Новости

ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

РИА Новости23:49

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
Газета.Ruвчера в 16:32
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Лукашенко рассказал о закрытии границ для западных стран

«Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток», — цитирует его госагентство «БелТА».
Известия05:12
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Путин призвал не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока для школьников в День знаний отметил, что нет испытания трагичнее, чем война, подвиг народа в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт.
РИА Новости05:13

Суд арестовал имущество замглавы «Аэрофлота» по делу о хищениях

"По ходатайству следствия на дорогостоящие автомобили, недвижимое имущество и денежные средства фигурантов дела судом наложен арест, при этом стоимость арестованного [имущества] только у Александрова составила порядка 10 млн рублей", - сообщили в СК.
ТАСС03:28
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