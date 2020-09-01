ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.В источнике
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ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма
Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
РИА Новости23:49
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