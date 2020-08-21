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РИА Новости
РИА Новости

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ООН заявила о росте численности населения в России на два миллиона

Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов ООН. Согласно данным всемирной организации, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек.
РИА Новости22:05
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КП - Крым

В Крыму оценили решение ООН признать жителей полуострова гражданами РФ

КП - Крым06:31
РИА Новости Крым

Татары в Крыму оценили решение ООН признать крымчан гражданами России

РИА Новости Крым06:32
РИА Новости

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

РИА Новости03:00
Вести.Ru

ООН де-факто признала Крым российским

Вести.Ru04:54
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ООН признала российский статус Крыма – Ковитиди

Вести Крым05:06
Газета.Ru

Эксперты назвали три причины скачка численности населения России

Газета.Ru06:16
Известия

В Крыму оценили статистику ООН об увеличении численности россиян

Известия01:07

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Газета.Ru17:21
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Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
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Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфакс01:40
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В Петербурге вновь «минируют» суды и торговые сети

По данным агентства «Оперативное прикрытие» 20 августа после получения анонимных угроз были проверены аэропорт «Пулоково», семь вокзалов, 292 офиса Сбербанка, 37 больниц и роддомов, 51 торговый центр, 122 аптеки, в общей сложности 510 объектов.
REGNUM06:38