ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн в 2020 году

В 2020 году организация заявила о 145,9 млн жителей России, в то время как российские данные говорят о 146,6 млн человек на 1 июня. В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.