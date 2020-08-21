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ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн в 2020 году

В 2020 году организация заявила о 145,9 млн жителей России, в то время как российские данные говорят о 146,6 млн человек на 1 июня. В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ООН: в 2020 году население России выросло на два миллиона человек

Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов ООН. Согласно данным всемирной организации, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек.
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