с чего всё началось

Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Наука Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе Учеными-астрономами Общества Макса Планка (Германия) совершено сенсационное открытие и выяснено, что наша Вселенная на самом деле возможно на пару миллиардов лет моложе.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Футбол РФС отказал «Зениту» в переносе матча Кубка России с «Енисеем» Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в переносе матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» на 24 сентября.

Политика В Совфеде посоветовали Украине войти в состав России В Совфеде слова президента Украины Владимира Зеленского про действенные способы возвращения Крыма назвали сказками для избирателей, которых киевские власти считают дураками.

Шоу-бизнес Вера Брежнева порадовала поклонников зажигательным танцем Знаменитая певица украинского происхождения, прочно обосновавшаяся в России, Вера Брежнева, постоянно радует своих фанатов новыми фотографиями и видеороликами, которые зачастую выглядят весьма откровенными.

Политика США ввели санкции против северокорейских хакеров Минфин США ввел санкции против трех хакерских группировок, которые, по его данным, спонсируются властями Северной Кореи и проводят атаки на критически важную инфраструктуру по всему миру.

Автоспорт Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.

Наука Новый вид юрского морского крокодила нашли в ископаемых останках Ученые из Эдинбургского университета идентифицировали доисторического крокодила, останки которого были найдены еще 250 лет назад.

Политика Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда "российских войск", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Экономика Goldman Sachs спрогнозировал падение акций Apple на четверть При новом методе учета доходов от видеосервиса Apple TV+ цена акций американской компании может упасть практически на четверть, сообщили телеканалу CNBS в Goldman Sachs.

Транспорт РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.

Политика Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Футбол «Лион» упустил победу в матче с «Амьеном» Футболисты «Амьена» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Лионом».

Происшествия Отголоски землетрясения на Алтае ощутили в Новосибирске Жители Новосибирской области ощутили отголоски землетрясения, произошедшего сегодня, 13 сентября, в Республике Алтай.

Политика В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже Встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже, однако сначала надо урегулировать ряд вопросов, и потом говорить о дате, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кино В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.

Общество Владелец Tik Tok открыл офис в России Представительство китайской компании ByteDance, которой принадлежит социальная сеть для создания коротких видео Tik Tok, появилось в Москве.