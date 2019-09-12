Политика
RT на русскомOPAL ограничит доступ «Газпрома» к мощностям утром 14 сентября
Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
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с чего всё началось
Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 мск 14 сентября, сообщается на сайте немецкой компании.Коммерсантъ14:20
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Бой Ковалева с Альваресом состоится в Лас-Вегасе 2 ноября
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Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
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Goldman Sachs спрогнозировал падение акций Apple на четверть
При новом методе учета доходов от видеосервиса Apple TV+ цена акций американской компании может упасть практически на четверть, сообщили телеканалу CNBS в Goldman Sachs.
Коммерсантъ 16:48
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Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
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Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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Владелец Tik Tok открыл офис в России
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Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
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