Политика

RT на русскомRT на русскомOPAL ограничит доступ «Газпрома» к мощностям утром 14 сентября

Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
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с чего всё началось
Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 мск 14 сентября, сообщается на сайте
 немецкой компании.
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